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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۵

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ خبر داد:

بازداشت 70 نفر از مخلان نظم عمومی پایتخت

بازداشت 70 نفر از مخلان نظم عمومی پایتخت

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ گفت: با تلاش ماموران پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ و پس از ماهها تلاش در خصوص شناسایی اراذل و اوباش، صبح امروز ششمین مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش به اجرا در آمد که طی آن 70 نفر از مخلان نظم عمومی بازداشت شدند.

 علیرضا محرابی رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ روز سه شنبه در حاشیه اجرای طرح امنیت محله محور در سطح شهر تهران، به خبرنگار مهر گفت: ویژگی این مرحله از طرح این است که برخی از این متهمان پس از ایجاد درگیری به شهرستانهای اطراف تهران متواری شده بودند که با تلاش پلیس و هماهنگی با مراجع قضایی محل اختفای آنها شناسایی و طی عملیات های ضربتی بازداشت شدند.

وی با اشاره به اینکه تعداد اراذل و اوباش قراری به شهرستانهای اطراف تهران 13 نفر بوده که همگی بازداشت شده اند، گفت: این افراد اکثر در قهوه خانه ها، محلات مرکزی و جنوب شهر تهران با شهروندان و همچنین با یکدیگر درگیر شده و اقدام به تخریب اموال عمومی و خصوصی کرده بودند که با تلاشهای فراوان شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ محرابی با اشاره به اینکه اراذل و اوباش محل خاصی برای انجام اعمال محرمانه خود ندارند، ادامه داد: متهمان دستگیر شده در محله های مختلف شهر تهران اقدام به شرارات و عربده کشی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان می کردند و تعدادی از آنها نیز در حاشیه تهران مخفی شده بودند که با اقدامات پلیس شناسایی و بازداشت شدند.

وی بیان داشت: با اجرای طرح امنیت محله محور و به خصوص طرح برخورد با اراذل و اوباش شاهد کاهش چشمگیر جرایم و اخلالگری در نظم عمومی بوده ایم.

این مقام انتظامی تصریح کرد: این طرح مستمر بوده و تا زمانی که رضایت و آرامش شهروندان را جلب و تامین کند ادامه خواهد داشت و تا زمانی که این اراذل و اوباش اقدام به هنجار شکنی کنند. طرح به قوت خود ادامه خواهد یافت.

رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت در پایان پل ارتباطی  میان شهروندان و پلیس را تلفن 110 بر شمرد و گفت: شهروندان می توانند در صورت بروز هر گونه مشکل ومساله انتظامی با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس داشته و یا به پایگاههای پلیس های تخصصی و کلانتری مراجعه نمایند.

 

کد مطلب 2197592

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