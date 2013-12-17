اسکندر سبب اتحاد غرب علیه روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمریکا با انتقاد از روسیه در استقرار موشک های اسکندر در مرزهای خود به جمع کشورهایی پیوست که از این اقدام مسکو احساس خطر کرده اند.

چند روز پیش رسانه های آلمانی از اقدام روسیه در استقرار موشک های اسکندر که 500 کیلومتر برد داشته و قابلیت حمل کلاهک هسته ای را نیز دارند در کالنینگراد و نزدیکی مرز کشورهای همسایه با ناتو گزارش دادند و این خبر موجب از ترس را در این کشورها به راه انداخت.

اما روسیه شب گذشته اعلام کرد که نگرانی های آمریکا، لهستان، استونی، لیتوانی و لتونی در خصوص این موشک ها بی مورد است. "ماری هارف" معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این موضع روسیه اعلام کرد : ما از روسیه می خواهیم اقدامی جهت بی ثبات کردن منطقه انجام ندهد.

وزارت دفاع لهستان نیز این اقدام روسیه را نگران کننده خواند و اعلام کرد : این موضوع به ناتو (پیمان آتلانتیک شمالی) مربوط می شود و ما برای دادن پاسخ مناسب با یکدیگر مشورت می کنیم.

"آتیس پابریکز" وزیر دفاع لتونی نیز در این رابطه گفت : این اقدام روسیه چندین کشور در حوزه دریای بالتیک را تهدید می کند. این نکته روشن است که خبرهای هشدار دهنده ای که در رابطه با اقدام روسیه در خصوص استقرار موشک های اسکندر منتشر شده توازن قوا را در منطقه ما بر هم زده است.

این برای اولین بار نیست که روسیه و کشورهایی همچون لهستان و آمریکا به سبب استقرار موشک رو در روی هم می ایستند. نخستین بار در زمان ریاست جمهوری جرج بوش بود که آمریکا به بهانه مقابله با موشک های ایران و کره شمالی طرح استقرار سپر موشکی در کشورهای لهستان و جمهوری چک را مطرح کرد، اما روسیه معتقد بود این کار برای مقابله با کرملین انجام می شود.

این تصمیم بوش با عکس العمل شدید روسیه روبرو شد به طوریکه واشنگتن از اجرایی کردن آن چشم پوشی کرد و چند سال بعد طرح سپر موشکی مشترک ناتو مطرح شد . این طرح نیز از سوی آمریکا حمایت می شد، اما روسیه همچنان مخالف استقرار چنین تجهیزاتی در نزدیکی مرزهای خود بود.

بحث سپر موشکی در سال های گذشته روسیه و آمریکا و متحدان غربی، آن را تا حد رویارویی پیش برد . اقدام اخیر روسیه در استقرار موشک های اسکندر نیز در همین راستا انجام شده و برای مقابله با سپر موشکی مشترک ناتو است.

این وضعیت در حالی پیش آمده که روسیه و کشورهای اروپایی در هفته های اخیر به سبب تحولات اوکراین انتقادها تندی را علیه یکدیگر مطرح کرده اند.