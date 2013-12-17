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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۷

اهدای جایزه آلباتروس آلمان به نویسنده آمریکایی

اهدای جایزه آلباتروس آلمان به نویسنده آمریکایی

جولی اوتسوکا نویسنده آمریکایی ـ ژاپنی برای رمان «بودا زیر شیروانی» به عنوان برنده جایزه آلباتروس انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوکوس، این جایزه 40 هزار یورویی که بین نویسنده و مترجم اثر او تقسیم می‌شود، از سوی بنیاد گونتر گراس هر دو سال یک بار برای تجلیل از آثار ادبی خارجی اهدا می‌شود.

کاتیا شولتز، مترجم آلمانی که این کتاب را ترجمه کرده 15 هزار یورو از مبلغ جایزه را دریافت می‌دارد.

این جایزه که از سوی بنیاد گونتر گراس شهر برمن اهدا می‌شود، در تاریخ 25 آوریل 2014 به برندگان آن اهدا خواهد شد.

اوتسوکا در این کتاب که سال پیش جوایز متعددی دریافت کرد، به مهاجرت اجباری زنان ژاپنی به آمریکا برای ازدواج با مردان مهاجر و ماجرای حمله به پرل هاربر در سال 1941 پرداخته است.

جایزه آلباتروس از سال 2006 تاسیس شده و به نثر، شعر یا مقاله تعلق می‌گیرد. این جایزه یکی از جوایز پرارزش آلمان است.

کد مطلب 2197608

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