102 جایگاه سوخت در مرکز و شرق مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی طالبی ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از رانندگان نمونه و شرکت های همکار در عرصه سوخت رسانی افزود: این فراورده ها شامل بنزین، نفتگاز و نفت سفید است که با فعالیت 165 دستگاه نفت کش جاده پیما در سطح منطقه توزیع می شود.

وی اظهار داشت: فعال بودن بی وقفه رانندگان، فعالیت جایگاهها را به همراه دارد که این مهم می تواند در جهت تکریم مشتریان وخدمت رسانی به مسافرین و هم استانی ها حائز اهمیت باشد.



طالبی بیان داشت: حضور بیش از 330 نفر از تلاشگران در این عرصه موجب شده تاشاهد فعالیت 102 جایگاه سوخت در سطح منطقه به طور شبانه روزی باشیم.

در ادامه رئیس حمل و نقل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ساری گفت: سوخت رسانی به نواحی تابعه منطقه که شامل آمل تا گلوگاه است،تاکنون بدون هیچ وقفه ای انجام پذیرفته که مرهون تلاش رانندگان این منطقه در بخش حمل و نقل است.

سبحان زاغی اظهار داشت: به غیر از جایگاه های تابعه، این شرکت مسئولیت سوخت رسانی به مناطق صعب العبورو مناطق همجوار از قبیل گلستان – چالوس و گیلان را دارد.

