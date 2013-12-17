توسعه مشارکت محور اساسی رشد در آموزش و پرورش است/ عدم توجه به نخبگان یکی از دردهای آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسینی در مراسم معارفه معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اظهار کرد: توسعه مشارکت، محور اساسی رشد در آموزش و پرورش است، این توسعه باید همه جانبه، تقاضا محور و برنامه ریزی شده باشد.

وی افزود: یکی از دردهای نظام آموزشی عدم توجه به نخبگان است و نقص این جاست که بدنه معلمان و دانش آموزان ما مطالعاتی و پژوهشی نیستند.

وی نمره گرایی و کنکورزدگی را بلای جان تعلیم و تربیت دانست و افزود:ما باید تمام برنامه هایمان در کف مدرسه ظهور و بروز داشته باشد و برای نیل به این هدف باید در تعامل با مدرسه اطلاعات را گرفته و تبدیل به عمل سازیم.

حسینی با اشاره به این که اداره کل آموزش و پرورش، باید منبع و منشا حضور بزرگان تعلیم و تربیت باشد و نه فقط مکانی برای رسیدگی به انتقالی همکاران، یادآور شد:در تمام معاونتها باید اتاق فکر ایجاد شده تا با استفاده از تجارب صاحبان اندیشه و فرهیخته به ارتقا مدیریت آموزشی دست یابیم.

مدیرکل آموزش و پرورش بیان داشت:مدیران مدارس باید نخبه ترین،کارآمدترین و مقبولترین معلمین ما در مدرسه باشند.

وی ازلزوم چابک شدن نظام حجیم اداری سخن گفت و یادآورشد:مدیران و معلمان باید خواهان حضور مسئولان در مدارس باشند تا ارزیاب فعالیتهای برتر آنان باشیم.

دبیرشورای آموزش و پرورش تعادل بخشی نیروی انسانی را عامل مهم رشد منابع اقتصادی جامعه دانست و گفت:کمک گرفتن از سایر دستگاهها براساس قانون نیز به عدالت اجتماعی کمک می کند.

گفتنی است در این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی طی حکمی علیرضا کاظمی را به معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی این اداره برگزید.