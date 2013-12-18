وضعیت اشتغال در 13 کشور/ بیکاری در برخی مناطق هشداردهنده است

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود با عنوان ضعف محیط اقتصادی جهانی و تاثیر آن بر بازارهای کار در آسیا و حوزه اقیانوس آرام اعلام کرد: روند استخدام ها در برخی بازارها کُند شده و از سویی پیشرفت و کیفیت کار ضعیف شده است.

کارجویان جوان در سراسر منطقه آسیا و اقیانوس آرام همچنان با کسری بودجه مواجه اند و جستجوی خود را برای شغل مناسب و معقول ادامه می دهند. بررسی وضعیت استخدام ها در برخی کشورها مانند مالزی نشان می دهد که با وجود 1.3 میلیون شغل، تقاضای داخلی برای کار در حد قابل توجهی افزایش یافته است.

در سریلانکا نیمی از توسعه در بخش کشاورزی متمرکز شده و در فیلیپین رشد اشتغال با 1.7 درصد در ماه ژوئیه شتاب گرفته است اما این رشد قادر به همگام شدن با افزایش تعداد نیروی کار نبوده است. از سویی، رشد اشتغال در ویتنام ثابت مانده و در اندونزی که سومین کشور دارای بیشترین نیروی کار در منطقه آسیا است، رشد اشتغال به سمت صفر تنزل یافته است.

بر پایه گزارش سازمان جهانی کار، در تایلند 466 هزار شغل از بین رفته که بیشترین ریزش اشتغال در بخش های کشاورزی و ساخت و ساز بوده است. در مقابل رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی قابل توجه بوده و در چین و سنگاپور، هنگ کنگ، نیوزیلند و کره جنوبی؛ رشد اشتغال اتفاق افتاده است.

بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری فیلیپین در ماه ژوئیه از 7 به 7.3 درصد افزایش یافته که نشان دهنده رشد قابل توجه نیروی کار در این کشور است. نرخ بیکاری در اندونزی برای اولین بار از سال 2005 به 6.3 درصد رسید اما در پاکستان نرخ بیکاری 6 درصد است، با این حال وضعیت بیکاری زنان (8.3 درصد) در این کشور به نحو قابل ملاحظه ای از مردان (5.3 درصد) بالاتر است.

همچنین نرخ بیکاری در کشور استرالیا نیز از 4.9 به 5.4 درصد افزایش یافته است اما وضعیت بیکاری در نیوزیلند بهبود یافته و به 6.2 درصد رسیده است. در اندونزی و فیلیپین نرخ بیکاری جوانان حدود 17 تا 18 درصد بوده که این نرخ برای زنان بالاتر است.

از سویی، با وجود کاهش تعداد بیکاران جوان در نیوزیلند، اما هنوز هم نرخ بیکاری در این کشور 15.9 درصد است. به صورت کلی، بیکاری جوانان در کشورهای جزیره اقیانوس آرام هشدار دهنده است.