۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۵

محمدزاده خبر داد:

1.1 میلیارد تومان تسهیلات برای دانشجویان علمی کاربردی لرستان اختصاص یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان از اختصاص یک میلیارد و 100 میلیون تومان تسهیلات برای دانشجویان این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدزاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سالجاری بیش از یک میلیارد و 100 میلیون تومان وام شهریه برای پرداخت به دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به روند افزایش اختصاص این تسهیلات برای پرداخت به دانشجویان تصریح کرد: سال گذشته این میزان 590 میلیون تومان بوده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان میزان اختصاص وام شهریه برای دانشجویان این دانشگاه را طی سالهای 90، 89، و 88 به ترتیب 276 میلیون تومان، 204 میلیون تومان و 100 میلیون تومان عنوان کرد.

محمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود به راه اندازی مرکز علمی کاربردی در شهرستان پلدختر خبر داد و گفت: این مرکز با همکاری بخش خصوصی در شهرستان پلدختر با عنوان مرکز علمی کاربردی شرکت آریا گچ پلدختر راه اندازی شده که بهمن ماه سالجاری دانشجو پذیرش می کند.

وی همچنین از راه اندازی مرکز علمی کاربردی نیروی انتظامی در استان خبر داد و افزود: این مرکز نیز که وابسته به نیروی انتظامی استان است بهمن ماه سالجاری دانشجو پذیرش می کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان افزود: هم اکنون همه شهرستانهای لرستان غیر از شهر اشترینان دارای مرکز علمی کاربردی هستند.
 

