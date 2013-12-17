برگزاري سمینار بین المللی "اجرای قوانین اسلامی در دنیای معاصر" در اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سمینار بین المللی شخصیتهایی از کشورهای اندونزی، مالزی، مراکش، ترکیه، اتریش، تونس، سوریه، مصر، سودان، سوییس و ایران به ارائه مقاله پرداختند.

در اين سمينار، رایزن فرهنگی کشورمان مقاله خود را با عنوان "جمع بین دموکراسی و شریعت در قانون اساسی ایران" ارائه نمود.

ابراهیمیان با تبیین اصول مرتبط با شریعت در قانون اساسی، اصل ۴ را مهمترین اصل قانون اساسی برای اجرای قوانین اسلامی در ایران دانست و نقش ولی فقیه را در عدم انحراف سازمان ها و نهادها از مسیر اسلامی بسیار مهم توصیف کرد.

وي ضمانت اجرای دینی بودن نظام سیاسی ایران در قوه مقننه و قضائیه و مجریه را تشریح و سپس به تحلیل حقوقی و فقهی اصول مربوط به سه قوه، در قانون اساسی پرداخت.

رايزن فرهنگي ايران در پایان گفت: تنها کشوری که هم در نظریه و هم در عمل تحفظ بر رعایت احکام اسلامی در جامعه دارد، جمهوری اسلامی ایران است.

"ابوبکر" از سودان با ارائه مقاله خود، سیاست شرعی را موضوع سخن خود قرار داد و گفت: در اسلام از دو طریق حاکم اسلامی که ما آن را ولی امر می دانیم برگزیده می شود: یکی از راه خلافت و دوم انتخاب. وي یادآور شد: انتخاب حاکم توسط مسلمین سازگار با دموکراسی است.

"مشکوری عبدِالله" از دانشکده حقوق دانشگاه شریف هدایت الله در زمینه "نظریه سیاسی اسلام و اجرای آن در دنیای معاصر" سخن گفت و مشکلات موجود در سوریه و سایر کشورهای عربی را ناشی از فاصله بین نظریه سیاسی اسلام با عمل حاکمان دانست و راه برون رفت از آن را توجه حاکمان به ماهیت اسلامی حکومت عنوان نمود.



انتشار دعای کمیل با ترجمه فارسی و پشتو در افغانستان

بمنظور ترویج فرهنگ دینی و اسلامی دعای پرفیض کمیل با ترجمه فارسی و پشتو در كابل به زینت طبع آراسته و در اختیار علاقمندان و مشتاقان قرار گرفت.

اين دعا كه با متن عربي و ترجمه به زبان فارسی و پشتو منتشر يافته جهت ارتقاء سطح معنوی جوانان، نوجوانان و اقشار مختلف جامعه و آشنایی آنان با منابع اسلامي و ادعيه معنوي و الهي كه ميراث گرانقدر خاندان پاك عصمت و طهارت است طراحی و چاپ گردیده است.

كتاب دعاي كميل در تیراژ 2000 نسخه و در 34 و 40 صفحه به زینت طبع آراسته و در اختیار علاقمندان و مشتاقان قرار گرفت.



برگزاري همایش" «میراث فارابی و دنیای معاصر» در قزاقستان

همایش بین المللی" میراث فارابی و دنیای معاصر" با همکاری رایزنی فرهنگی ایران و دانشگاه فارابی قزاقستان در شهر آلماتی برگزار شد.

همایش بین المللی" میراث فارابی و دنیای معاصر"با حضور مسئولین، اساتید و دانشجویان دانشگاه فارابی و سایر دانشگاه ها و تعدادی از شخصیت های علمی و فارابی شناسان از کشورهای ایران، آلمان، آمریکا و مصر و تعدادی از اعضاء سفارتخانه های کشورهای مختلف 23 آذرماه در دانشگاه ملی فارابی برگزارشد.

"موتانف"، رئیس دانشگاه فارابی در مراسم افتتاحیه این همایش ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان از رایزنی فرهنگی ایران و مسئولان انستیتوی شرقشناسی و انستیتوی فلسفه دانشگاه فارابی، بر ضرورت توجه به میراث فارابی و بهره گیری از آراء و اندیشه های معاصر تأکید و ابراز امیدواری نمود که این همایش و سخنرانی ها و مقالات همایش بتواند موجب ترویج و پاسداشت اندیشه های فارابی گردد.

"دربیسلی"، رئیس انستیتوی شرقشناسی آکادمی علوم قزاقستان با عنوان "علمای شهر اترار" سخنرانی نمود و بصورت مشروح به بیان تاریخ و شخصیتهای دینی و علمی شهر اترار پرداخت.

"صابری"، رایزن فرهنگی ایران به اهمیت جایگاه اندیشه های فارابی اشاره کرد و گفت: فارابی دانشمندی جامع الاطراف بود که در فلسفه، منطق، علوم سیاسی و اجتماعی تخصص بی نظیری داشت که در فلسفه بعنوان معلم ثانی بنیانگذار فلسفه اسلامی به شمار می رود.

وي ابراز امیدواری کرد که این همایش موجب پیوند پیوند های علمی، فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان گردد.

خانم "کوتساروا" استاد دانشگاه های آلمان به عنوان سخنران بعدی سخنرانی و مقاله خود را در مورد جنبه های علمی فارابی ارائه نمود. پس از آن رئیس دانشکده فلسفه دانشگاه فارابی، جیمس پتریک از آمریکا، اشرف درویش رایزن فرهنگی سفارت مصر و خانم نوری شیوا دکترای فلسفه از دانشگاه فارابی به سخنرانی پرداختند.

در دومین روز همایش كه در روز 24 آذر ماه برگزار شد، خانم بایان رئیس بخش فارسی و عربی دانشگاه فارابی ،گزارش کوتاهی از فعالیت‌های اتاق ایران در دانشگاه فارابی ارائه نمود و آموزش زبان فارسی، برگزاری همایش منطقه‌ای زبان فارسی، برگزاری المپیاد زبان فارسی، برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی و اجرای برنامه‌های علمی، فرهنگی و آموزشی توسط دانشجویان زبان فارسی را از جمله این فعالیت‌ها برشمرد.

"محمدرضا دهشیری"معاون آموزشي و پژوهشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي سخنرانی خود را تحت عنوان «نقش فرد و جامعه در آموزش انسان از دیدگاه فارابی» ایراد نمود.

وي گفت: از دیدگاه فارابی، باروری ذهن و شکوفایی طبیعت بشر از طریق آموزش امکان پذیر است. که براساس دیدگاه فارابی، اهداف نهایی و میانی آموزش به شرح ذيل است:

1. آموزش و تقویت عقاید خوب از قبیل ایمان به خدا، ذهن فعال، معاد، رفاه و راه دستیابی به آن

2. آموزش مهارتهای لازم برای مسئولیت پذیری در مدینه فاضله (یوتوپیا)

3. تشویق افراد به اقدام براساس عقاید خوب خودشان

4. تشویق افراد به اتخاذ مسئولیتهای مدنی

سه مورد اخیر به عنوان اهداف میانی آموزش قلمداد می‌شوند و هدف دوم و چهارم آموزش بر ضرورت آموزش ویژه)برای تقسیم مسئولیتها در جامعه (و اهمیت لحاظ تفاوتهای فردی و مد نظر قرار دادن تواناییهای هر فرد در یادگیری حرفه‌های خاص تأکید دارد.

دهشيري گفت: فارابی را می‌توان اندیشمندی دانست که در زمینۀ آموزش بر نقش هم فرد و هم جامعه تأکید داشت، به پیوند تعلیم و تربیت اعتقاد داشت، معتقد به لحاظ تنوع فرهنگی در عرصۀ آموزشی بود و حتی از رویکردی میان رشته‌های به عرصۀ آموزش برخوردار بود. از این رو، فارابی را می‌توان اندیشمندی بلند مرتبه در عرصۀ تعلیم و تربیت در میان فلاسفه بزرگ اسلامی و پیشتاز در پیوند آموزشهای نظری و کاربردی دانست.

در بخش دوم این همایش، صابری رایزن فرهنگی ايران تحت عنوان «اندیشه های دینی فارابی»سخنرانی كرد و گفت: بزرگان اندیشه و ادب چون فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ، ملاصدرا، خواجه نصیرالدین توسی، بوعلی سینا و فارابی باعث شدند که فرهنگ غنی فلسفی، عرفانی، دینی و ادبی در تمدن ما رونق یابد و جهان را شیفته اندیشه های ناب خود کنند. هریک از بزرگان علم و اندیشه در برهه ای از تاریخ در یک یا چند حوزه علمی از خود نبوغی را بروز داده اند و آثار ارزشمندی را از خود بر جای گذاشتند، در بین داشمندان و بزرگان دنیای علم و اندیشه فارابی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: فارابی دانشمندی بود که در فلسفه به عنوان معلم ثانی معروف شده است و در فقه و تفسیر قرآن، در علم موسیقی و علوم تربیتی و علم سیاست تبحر بی نظیری داشته است، شخصیت علمی و اندیشه های فارابی در حقیقت تحت تأثیر دو نهضت فرهنگی بزرگ رشد یافته است:

1. نهضت فرهنگی ــ فکری آغاز قرن سوم هجری، که با ورود اسلام در فاراب گسترش یافت.

2. نهضت ترجمه، که در سال 217 هـ.ق. با تأسیس «بیت الحکمة» توسط مأمون شروع شد و در سنین جوانی فارابی به اوج خود رسید.

صابری در ادامه سخنانش اظهار داشت: هرچند ظاهر بعضی از اندیشه ها و نوشته های فارابی فلسفه، سیاست یا علوم اجتماعی و تربیتی است ولی روح کلی تمام مباحث و اندیشه های فارابی نشأت گرفته از مبانی دینی و اسلامی سرچشمه گرفته است و مبانی دینی در تمام مباحث و عقاید فارابی کاملا مشهود است چه وقتی راجع به مدینه فاضله بحث می کند و چه زمانی که به مبانی اجتماعی می پردازد و چه وقتی مبانی تربیتی و جامعه اسلامی را ترسیم می کند همه این مباحث را با رویکرد مبانی دینی و اصول اسلامی مطرح کرده است، در حوزه فلسفه، فارابی فلسفه را از یونان أخذ کرد و بدون آنکه مقلدی محض باشد آن را با دین اسلام آشتی داده است.

بیش از 30 مقاله از شخصیت های علمی و از کشورهای مختلف در مجموعه مقالات این همایش چاپ و منتشر شده است که 6 مقاله آن از اساتید و شخصیتهای علمی و اساتید دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران است که این تعداد مقاله حدود 12 نفر از افراد مقاله های خود را طی سخنرانی در همایش ارائه نمودند.