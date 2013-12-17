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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۱

بخشدار اعلام کرد:

طرح های پژوهشی محققان در زرآباد مورد حمایت قرار می گیرد

طرح های پژوهشی محققان در زرآباد مورد حمایت قرار می گیرد

زاهدان - خبرگزاری مهر: بخشدار زرآباد گفت: از طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و محققان در این بخش حمایت خواهد شد.

مجتبی شجاعی در گفتگو با مهر اظهار داشت: از آنجا که حمایت از طرح های پژوهشی علاوه بر ایجاد انگیزه در محققان و نخبگان موجب تقویت روحیه مشارکتی مردم در راستای توسعه منطقه و استان خواهد شد لذا حمایت از این طرح ها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: حمایت از طرح های پژوهشی موجب تقویت اجرای پروژه های اصولی و علمی و توسعه منطقه با نگاهی آینده نگرانه می شود و لذا کمک به پژوهشگران نقش مهم و تاثیر گذاری در آبادانی منطقه و استان خواهد داشت.

وی با ابراز خرسندی از همکاری شورای شهر و شهرداری زرآباد  به منظور حمایت و همراهی پژوهشگران بومی و دانشجو گفت: تعامل شهرداری با پژوهشگران و نخبگان در زرآباد این بخش را به سمت توسعه سوق خواهد داد.

شجاعی گفت: در همین راستا به مناسبت هفته پژوهش از تعداد 4 طرح پژوهشی مرتبط با نیاز های توسعه بخش زرآباد با حضور نخبگان و محققان رونمایی خواهد شد.

‌وی ادامه داد: طبق مصوبه شورای شهر مقرر شده است علاوه بر حمایت مالی از طرح های پژوهشی از این طرح ها برای پیشبرد اهداف توسعه ای زرآباد استفاده شود.

 

کد مطلب 2197646

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