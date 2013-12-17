تجلیل از پایان نامه دانشجوی قمی در کشور

معصوم هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: آموزش و پرورش از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا حمایت می کند.

وی گفت: امسال پایان نامه منتخب کارشناسی ارشد در کشور با موضوع تفکر خلاق در دانش آموزان دوزبانه و یک زبانه از قم توسط خانم اعظم بیان لو انتخاب شد و از سوی وزارتخانه تجلیل شدند.

رئیس اداره تحقیقات و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: تجربه برتر فعالیت های پژوهشی در سطح کشور از استان قم بود که طی آن از مدیرکل آموزش و پرورش استان قم تجلیل به عمل آمد.

وی گفت: امسال اداره کل آموزش و پرورش استان قم برای حمایت از پایان نامه های دانشجویی برنامه خاصی ندارد البته اولویت هایی در نظر گرفته شده است اما فعلا حمایت مالی در نظر گرفته نشده است.

هاشم زاده بیان کرد: در روز پنجشنبه مراسم تجلیل از معلمان برتر پژوهنده استان قم با تجلیل از 300 معلم پژوهنده برگزار می شود.