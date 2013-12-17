كمبود زمين مهمترين چالش براي توسعه كتابخانه هاي عمومي كردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعيل احمدي ظهر امروز جلسه شوراي اسلامي شهر سنندج كه با حضور شهرداري برگزار شد، اظهار داشت: حمایت و همراهی با کتابخانه های عمومی در اجرای برنامه ها می تواند در نهایت به توسعه فرهنگی منجر شود و به همين دليل لازم است در اين بخش شاهد فعاليت هاي بهتري در اين استان باشيم.

وی با اشاره به سند چشم انداز کتابخانه های عمومی در سال 1404 ، بیان کرد: بر اساس این سند شاخص اعضای کتابخانه های عمومی باید به 35 درصد از جمعیت برسد در حالی که هم اکنون این شاخص در کردستان نزدیک به چهاردرصد است و بايد براي افزايش اين ميزان تلاش كرد.

مدير كل كتابخانه هاي عمومي استان كردستان بيان كرد: کمبود زمین برای ساخت کتابخانه از مهم ترین چالش های موجود در کتابخانه های عمومی کردستان است كه با ارتقای شاخص زیربنا می توان شاهد توسعه سایر شاخص های کتابخانه ای در استان باشیم.

وی با تاکید بر لزوم آغاز عملیات اجرایی ساخت کتابخانه مرکزی استان کردستان اظهار داشت: زمین مورد نیاز برای ساخت این کتابخانه مهیا است اما متاسفانه اعتبارات استانی جوابگوی آغاز عملیات اجرایی و ساخت و راه اندازی کتابخانه مذکور نیست و مسئولان كشوري بايد در اين زمينه نگاهي ويژه به استان كردستان داشته باشند.

احمدي توجه به فرهنگ بومی منطقه را از برنامه های این نهاد فرهنگی در استان کردستان بیان کرد و افزود: در شش ماه گذشته 25 عنوان کتاب که متناسب با آداب و رسوم و مذهب منطقه است خریداری شده و در کتابخانه های عمومی در دسترس مردم قرار گرفته است.

نهادينه شدن فرهنگ مطالعه نياز ضروري جامعه است

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج نيز در ادامه اين جلسه با اشاره به نقش مهم کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی جامعه، گفت: این نهاد فرهنگی از ارکان مهم توسعه فرهنگی است که باید از سوی مسئولان به خوبی حمایت شود.

سید انور رشیدی اظهار داشت: مدیران باید به این نکته توجه داشته باشند که ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقای آگاهی جامعه به اجرای برنامه های توسعه محور کمک شایانی می کند چرا كه در هر جامعه ای که مردم در آن به مطالعه خو گرفته باشند اجرای برنامه های مختلف که با هدف توسعه و پیشرفت صورت می گیرد آسانتر است و روند آن تسریع می شود.

وی با اشاره به نامگذاری کردستان از سوی مقام معظم رهبری با عنوان استانی فرهنگی، گفت: شناسایی ظرفیت های بالقوه و زمینه سازی برای تبدیل آن ها به بالفعل وظیفه ای مهم بر دوش مسئولان است.

رشیدی با تقدیر از عملکرد کتابخانه های عمومی استان كردستان در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، بیان کرد: نهادینه شدن فرهنگ مطالعه از ضرورت های جامعه است که به تلاش مستمر و مداوم و همچنین برنامه ریزی اصولی نیاز دارد.

آمادگي شهرداري سنندج براي حمايت از حوزه فرهنگ

شهردار سنندج نيز در اين نشست مشترك با تاکید بر لزوم حمایت از کتابخانه های عمومی در استان كردستان و آمادگي شهرداري براي مشاركت در اين امر بسيار مهم گفت: حمایت از این نهاد فرهنگی در واقع حمایت از حقوق شهروندی است.

کامیاب شادمان با بيان اينكه، کتابخوانی از نیازهای اساسی جامعه کنونی است و باید این فرهنگ مطلوب در جامعه نهادینه شود، افزود: بر این اساس شهرداری از برنامه های فرهنگی و همچنین نهادهایی که در این زمینه فعالیت می کنند حمایت می کند.

وی بیان کرد: با ساخت مکان های فرهنگی در حاشه شهرها و شهرک های اقماری از تردد علاقمندان در هسته مرکزی شهر برای حضور در این مکان ها کاسته می شود و این امر در کاهش ترافیک و رفع مشکلات اجتماعی موثر است.

شادمان گفت: شهرداری سنندج تلاش می کند زمین هایی به منظور ایجاد مکان های فرهنگی مانند کتابخانه را در حاشیه شهر شناسایی کند و این گونه در راستای توسعه فرهنگی استان گام های مهمی بردارد.