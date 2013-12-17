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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۵

زارع به مهر خبر داد:

هوای قم در هفته جاری سردتر می شود/ وجود غبار صبحگاهی

هوای قم در هفته جاری سردتر می شود/ وجود غبار صبحگاهی

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان قم از سردتر شدن هوای قم در هفته جاری خبرداد.

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در روز سه شنبه هوا صاف همراه با غبار صبحگاهی است.

وی ادامه داد: سمت باد در روز سه شنبه جنوب شرقی، سرعت باد بین پنج تا 10 متر بر ثانیه و حداقل دمای امروز منهای چهار و حداکثر دما نیز 10 درجه است.

مدیرکل هواشناسی استان قم گفت: در روز چهارشنبه هوا صاف همراه با غبار صبحگاهی در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر است.

وی ادامه داد: سمت باد در روز چهارشنبه جنوب شرقی، سرعت باد بین 6 تا 11 متر بر ثانیه و حداقل دما نیز منهای پنج و حداکثر دما 10 درجه خواهد بود.

زارع بیان کرد: در روز پنجشنبه هوا نیمه ابری تا ابری در بعد از ظهر همراه با رگبار باران و وزش باد است.

وی ادامه داد: در روز پنجشنبه سمت باد جنوب غربی، سرعت باد بین 6 تا 11 متر بر ثانیه و حداقل دما منهای 2 درجه و حداکثر دما نیز هشت درجه است.

کد مطلب 2197657

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