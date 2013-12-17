هوای قم در هفته جاری سردتر می شود/ وجود غبار صبحگاهی

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در روز سه شنبه هوا صاف همراه با غبار صبحگاهی است.



وی ادامه داد: سمت باد در روز سه شنبه جنوب شرقی، سرعت باد بین پنج تا 10 متر بر ثانیه و حداقل دمای امروز منهای چهار و حداکثر دما نیز 10 درجه است.



مدیرکل هواشناسی استان قم گفت: در روز چهارشنبه هوا صاف همراه با غبار صبحگاهی در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر است.



وی ادامه داد: سمت باد در روز چهارشنبه جنوب شرقی، سرعت باد بین 6 تا 11 متر بر ثانیه و حداقل دما نیز منهای پنج و حداکثر دما 10 درجه خواهد بود.



زارع بیان کرد: در روز پنجشنبه هوا نیمه ابری تا ابری در بعد از ظهر همراه با رگبار باران و وزش باد است.



وی ادامه داد: در روز پنجشنبه سمت باد جنوب غربی، سرعت باد بین 6 تا 11 متر بر ثانیه و حداقل دما منهای 2 درجه و حداکثر دما نیز هشت درجه است.