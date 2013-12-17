رادار پیشرفته آرش وارد چرخه پدافند هوایی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی و آغاز به کار رادار قدرتمند و بومی آرش که به دست توانمند دانشمندان وافسران جوان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) به بهره برداری عملیاتی رسیده است امروز با حضور امیر سرتیپ اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی در یکی از سایتهای راداری رونمایی و وارد چرخه شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور شد.

امیر اسماعیلی در مراسم رونمایی از این پروژه گفت:این رادار مکمل رادار آرایه فازی دهم شهریور است و مراحل نگهداری و تعمیر این رادار بسیار ساده است و در عین سادگی برد بسیار بلند و توان خوبی را برای شبکه یکپارچه پدافند هوایی به ارمغان می آورد.

سرتیپ اسماعیلی افزود:رادار آرش مکمل توان راداری کشور در باند های فرکانسی VHF،UHFوHF است و با استفاده از این رادار پیشرفته شبکه یکپارچه پدافند کشور در مقابله با جنگ الکترونیک توانمند تر خواهد شد.