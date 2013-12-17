محمد نیشابوری سخنگوی حزب اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه روز گذشته حزب متبوعش گفت: در این جلسه به بحث و بررسی اخبار روز کشور و موضوعاتی همچون بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت و سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران، پرداخته شد.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه شهربانو امانی مشاور معصومه ابتکار به عنوان مهمان حاضر و در خصوص آلودگی هوا، خاک و آب در کشور توضیحاتی را مطرح کرد،ادامه داد: امانی از احزاب و گروه‌های سیاسی خواست تنها به مباحث سیاسی نپردازند و از ظرفیت خود استفاده کرده و در کنار NGO ها و انجمن‌های مردم نهاد، نسبت به وضعیت موجود آب و هوا و محیط زیست کشور هم حساس باشند.

نیشایوری افزود: مقرر شد مطالب مطرح شده در جلسه شورای ، به سازمان سبز که همان سازمان حمایت از محیط زیست پاک و سالم است، ارجاع داده شود.

سخنگوی حزب اسلامی کار با بیان اینکه جلسه کمیته سیاسی حزب نیز تشکیل شد، گفت:در این جلسه مقرر شد که در صورت امکان و فراهم شدن شرایط، سازمان دانشجویی حزب همایشی جهت بزرگداشت "نلسون ماندلا" رهبر فقید آفریقای جنوبی، برگزار کند تا سجایای اخلاقی و سیاسی وی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در تلاشیم تا از سفیر آفریقای جنوبی و همچنین سفیر اسبق ایران در آفریقای جنوبی که ارتباط نزدیکی با "نلسون ماندلا" در زمان ریاست‌جمهوری و بعد از آن داشته‌اند، به عنوان مهمان در این همایش دعوت کنیم.