"گذشته" نامزد جایزه انتخاب منتقدان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، انجمن منتقدان فیلم رسانه‌‌‌ای (‌BFCA) دیشب اسامی نامزدهای این دوره از جوایز سالانه منتقدان را اعلام کرد.

این فیلم که در بخش بهترین فیلم خارجی‌زبان نامزد شده در این بخش با "آبی گرم‌ ترین رنگ است" از فرانسه، "زیبایی بزرگ" از ایتالیا، "شکار" از دانمارک و "وجده"‌ از عربستان سعودی رقابت می‌کند.

"گذشته" که هفته پیش نامزد جایزه گلدن گلوب در بخش بهترین فیلم خارجی ‌‌زبان شد، نماینده ایران در بخش فیلم خارجی‌زبان اسکار نیز هست.

این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره کن موفق شد جایزه بهترین بازیگر زن را برای بر‌نیس بژو کسب کند.

فرهادی دو سال پیش نیز روند موفقیت‌هایش را با "جدایی" در جوایز انتخاب منتقدان آغاز کرد.

"12 سال بردگی" و "حقه‌بازی آمریکایی" با نامزد شدن در 13 بخش، "جاذبه" با نامزد شدن در 10 بخش و "کاپیتان فیلیپس" و "گرگ وال استریت" با نامزد شدن در 6 بخش این جوایز، پرامیدترین فیلم‌ها برای اسکار امسال محسوب می شوند.

انجمن منتقدان فیلم رسانه‌‌‌ای که از سال 1995 تاسیس شده، نوزدهمین دوره جوایز سالانه خود را در تاریخ 16 ژانویه 2014 (26 دی) با معرفی برندگان و اهدای جوایز برگزار می کند.