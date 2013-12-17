تامین سلامت و امنیت جانی مردم را از مهمترین وظایف دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مددی سه شنبه در جلسه بحث و بررسی مشکلات بهداشت و درمان شهرستان میانه از نارضایتی مردم با توجه به آمارو ارقام بدست آمده از وضعیت بهداشت و درمان میانه خبرداد و افزود: هرچند حوزه بهداشت و درمان در سطح کشور با مشکلاتی روبروست اما مشکل این حوزه در شهرستان ما جدی بوده و نیازمند توجه ویژه مسئولین است.

وی با بیان اینکه سیستم اداری کشور مشکلی اساسی دارد گفت: اگر پیگیر جدی و مداوم مشکلات باشیم بسیاری از آنها قابل رفع است و در غیر این صورت نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه بر مشکلات نیز افزوده خواهدشد.

مددی سرپوش گذاشتن بر روی مشکلات را عین ظلم خواند و گفت: اگر در حوزه بهداشت و درمان مدیریت و نظارت جدی صورت نگیرد مشکلات این حوزه حادتر و زمینه های نارضایتی کامل مردم فراهم شده و به این طریق استحکامات ارتشی و قدرتی نظام اسلامی را که همان مردم هستند از دست خواهیم داد