فراخوان شعر به مناسبت برگزاری همایش مهندسی نام و نام گزینی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور اسناد هویتی در ستاد برگزاری همایش مهندسی نام و نام گزینی گفت: بمناسبت هفته وحدت مقارن با میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) همایش مهندسی نام و نام گزینی در تهران و مراکز استانها و شهرستانها برگزار می‌شود.

دکتر محسن کرمی گفت: با توجه به تاثیر عمیق شعر بر افکار عمومی و اهمیت و ارزش ویژه‌ای که ایرانیان برای شعر قائل هستند و به واسطه وجود شعرای نامداری مانند حافظ، سعدی، مولانا، فردوسی و دیگر شعرا تاثیر پذیری فراوانی از شعر دارند، تصمیم بر آن گرفته شد که از هنر و قلم شاعران توانای ایران عزیز جهت فرهنگ سازی و تاثر بر جامعه برای انتخاب نام نیکو و شایسته بهره بیشتری برده شود.

وی، نام گزینی و تاثیر نام‌های شایسته و نیکو بر فرد و جامعه، تاثیرات منفی نام‌های نامناسب، وظایف والدین در انتخاب نام نیکو برای فرزندان، تاثیر انتخاب اسامی و القاب قدسی و اهل بیت (ع) بر فرد و جامعه و تاثیر اسامی مشاهیر و حماسه سازان بر فرد و جامعه از محورهای مورد نظر برای ارائه آثار به این همایش عنوان کرد.

وی از علاقمندان خواست آثار خود را در محورهای مورد نظر حداکثر تا تاریخ 15/10/92 به آدرس تهران، خیابان امام خمینی، بعد از میدان حسن آباد، سازمان ثبت احوال کشور، ساختمان شماره 4، اداره کل امور اسناد هویتی، دبیرخانه همایش مهندسی نام و نام گزینی و یا از طریق صندوق پستی الکترونیکی nocr17@sabteahval.ir ارسال نمایند.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور افزود: علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 60902214 ارتباط برقرار کنند.