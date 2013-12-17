۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۷

خالقی:

پژوهش توسعه پایدار را به دنبال دارد

زنجان -خبرگزاری مهر: سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری زنجان، با اشاره به اینکه پژوهش توسعه پایدار را به دنبال دارد گفت: پژوهش به دلیل نیاز سنجی که انجام می دهد مشکلات را برطرف و باعث توسعه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران استان، با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای کاربردی کردن پژوهش‌ها افزود: لازمه کاربردی کردن پژوهش‌ها نیازسنجی است.

وی ادامه داد:  راه‌های کاربردی کردن پژوهش‌ها و اقدامات انجام شده در این حوزه پاسخ داد.

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری زنجان  با اشاره به وجود مراکز علمی و آموزشی عالی در سطح استان زنجان تاکید کرد: با وجود این مراکز زنجان یکی از قطب‌های آموزش عالی در زنجان محسوب می‌شود.

خالقی  با تاکید بر جایگاه مطلوب دانشگاه‌های استان زنجان در بین واحدهای دانشگاهی کشور ادامه داد: این ظرفیت باید در راستای نیازهای پژوهشی استان مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی  ایجاد حلقه اتصال بین دانشگاه به عنوان بانی پژوهش و صنعت به عنوان متقاضی پژوهش را از ضرورت‌ها برای افزایش بهره‌وری این حوزه اعلام کرد.

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری زنجان با اشاره به اینکه در دستگاه های اجرایی کارشناسان پژوهش وجود ندارد تاکید کرد: این امر یک حلقه مفقوده در سازمانها بوده و باعث عقب ماندگی سازمان در پیشبرد برنامه هایشان می شود.

خالقی یاد آورشد: باید براساس نیاز سنجی که انجام می شود پژوهش ها انجام شوند.

وی در ادامه افزود: کیفیت نظام آموزشی در گرو توجه به امر پژوهش است که در این راستا باید به امر پژوهش توجه شود چرا که نیاز استان است.

 

