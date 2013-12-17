پژوهش توسعه پایدار را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران استان، با اشاره به تلاشهای انجام شده برای کاربردی کردن پژوهشها افزود: لازمه کاربردی کردن پژوهشها نیازسنجی است.
وی ادامه داد: راههای کاربردی کردن پژوهشها و اقدامات انجام شده در این حوزه پاسخ داد.
سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری زنجان با اشاره به وجود مراکز علمی و آموزشی عالی در سطح استان زنجان تاکید کرد: با وجود این مراکز زنجان یکی از قطبهای آموزش عالی در زنجان محسوب میشود.
خالقی با تاکید بر جایگاه مطلوب دانشگاههای استان زنجان در بین واحدهای دانشگاهی کشور ادامه داد: این ظرفیت باید در راستای نیازهای پژوهشی استان مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی ایجاد حلقه اتصال بین دانشگاه به عنوان بانی پژوهش و صنعت به عنوان متقاضی پژوهش را از ضرورتها برای افزایش بهرهوری این حوزه اعلام کرد.
سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری زنجان با اشاره به اینکه در دستگاه های اجرایی کارشناسان پژوهش وجود ندارد تاکید کرد: این امر یک حلقه مفقوده در سازمانها بوده و باعث عقب ماندگی سازمان در پیشبرد برنامه هایشان می شود.
خالقی یاد آورشد: باید براساس نیاز سنجی که انجام می شود پژوهش ها انجام شوند.
وی در ادامه افزود: کیفیت نظام آموزشی در گرو توجه به امر پژوهش است که در این راستا باید به امر پژوهش توجه شود چرا که نیاز استان است.
