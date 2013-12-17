"شیار 143" به ماراتن جشنواره‌ فیلم فجر پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه‌ای از فیلم سینمایی "شیار 143" نوشته و کارگردانی نرگس آبیار برای بازبینی هیات انتخاب تحویل دفتر جشنواره فیلم فجر شد.

این فیلم که دومین ساخته‌ی بلند سینمایی آبیار است، روز گذشته 25 آذر ماه به دفتر جشنواره‌ فیلم فجر ارائه شد. در حال حاضر صداگذاری این فیلم تمام شده و ضبط موسیقی نیز به زودی آغاز می‌شود.

اولین نمایش این فیلم در صورت پذیرفته شدن از سوی هیات انتخاب در سی و دومین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

مریلا زارعی، مهران احمدی، گلاره عباسی، جواد عزتی، حسام بیگدلو، یداله شادمانی، زهرا مرادی، علی نفیسی، حمیده صادقی، سامان صفاری، محیا دهقانی و..... از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند که توسط محمد حسین قاسمی و ابوذر پورمحمدی توسط بخش خصوصی تهیه شده است.

فیلم سینمایی "اشیا از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک ترند" ساخته پیشین آبیار ضمن نمایش در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر، اردیبهشت ماه سال جاری در بخش اصلی جشنواره بین المللی فیلم شانگهای حضور داشت که مورد توجه منتقدان و تماشاگران قرار گرفت.