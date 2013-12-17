  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۳

"شیار 143" به ماراتن جشنواره‌ فیلم فجر پیوست

"شیار 143" به ماراتن جشنواره‌ فیلم فجر پیوست

نسخه‌ای از فیلم سینمایی "شیار 143" نوشته و کارگردانی نرگس آبیار برای بازبینی هیات انتخاب تحویل دفتر جشنواره فیلم فجر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه‌ای از فیلم سینمایی "شیار 143" نوشته و کارگردانی نرگس آبیار برای بازبینی هیات انتخاب تحویل دفتر جشنواره فیلم فجر شد.

این فیلم که دومین ساخته‌ی بلند سینمایی آبیار است، روز گذشته 25 آذر ماه به دفتر جشنواره‌ فیلم فجر ارائه شد. در حال حاضر صداگذاری این فیلم تمام شده و ضبط موسیقی نیز به زودی آغاز می‌شود.

اولین نمایش این فیلم در صورت پذیرفته شدن از سوی هیات انتخاب در سی و دومین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

مریلا زارعی، مهران احمدی، گلاره عباسی، جواد عزتی، حسام بیگدلو، یداله شادمانی، زهرا مرادی، علی نفیسی، حمیده صادقی، سامان صفاری، محیا دهقانی و..... از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند که توسط محمد حسین قاسمی و ابوذر پورمحمدی توسط بخش خصوصی تهیه شده است.

فیلم سینمایی "اشیا از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک ترند" ساخته پیشین آبیار ضمن نمایش در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر، اردیبهشت ماه سال جاری در بخش اصلی جشنواره بین المللی فیلم شانگهای حضور داشت که مورد توجه منتقدان و تماشاگران قرار گرفت.

کد مطلب 2197695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه