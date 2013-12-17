آمادگی کامل دستگاه قضایی برای همکاری حقوقی با مددجویان کمیته امداد در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مترقب ظهر سه شنبه در دیدار با معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) همدان گفت: در بخش مدیریتی دستگاه قضایی استان همدان هیچگونه مشکلی در همکاری با خانواده های تحت پوشش کمیته امداد وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به همکاری دستگاه قضایی استان با سازمان بهزیستی افزود: در بحث پرونده های طلاق نیز میتوانیم از ظرفیت مراکز مشاوره ای برای خانواده های کمیته امداد استفاده کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: در راستای حمایت از خانواده های کمیته امداد امام خمینی(ره) باید قانونی تدوین شود تا این خانواده ها در تمامی محاکم قضایی مورد حمایت قرار گیرند.

مترقب عنوان داشت: تا زمانی که حمایت ها بر اساس قانون نباشد مشکلات به طور کامل برطرف نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان همدان همچنین به انعقاد تفاهم نامه های همکاری بین دستگاه قضایی و کمیته امداد امام خمینی(ره) اشاره کرد.

وی در پایان با بیان ایکنه همکاری ها مستلزم هماهنگی از طریق قوه قضاییه کشور با سایر استان ها است، اذعان داشت: در مجموع روحیه کارکنان دستگاه قضایی استان همدان بر پایه همدلی و همکاری با خانواده های کمیته امداد خمینی(ره) است.