کیش به عنوان نماد شهر هوشمند در کشور معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان ظهر سه شنبه در گردهمایی بزرگ کارکنان، مسئولان و رانندگان حمل و نقل عمومی کیش گفت: نقش رانندگان یک نقش کلیدی درجزیره کیش است که پیام رسانان درجهت ارتقای افزایش گردشگران به کیش هستند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه گردشگرانی که به کیش سفر می کنند در گیت های ورودی فرودگاه و بندرگاه جزیره کیش به اولین کسانی که برخورد می کنند رانندگان حمل ونقل عمومی هستند که برقراری یک موضوع انضباطی و گردشگری شایسته می تواند در جذب بیشتر گردشگران موثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد کیش یک شبکه حمل ونقل خوب، پویا واستاندارد را پایه ریزی خواهد که باید بصورت مطلوب این شبکه را نگهداری کنیم چراکه در افق چشم انداز آینده با رشد و افزایش جمعیت موضوع حمل و نقل بسیار جدی خواهد بود واقدامات زیادی در این زمینه مانده است که باید انجام بدهیم.

مونسان بر توسعه و گسترش سیستم الکترونیکی حمل نقل و از تجربه های کشورهای پیشرفته در جهان برای پیشبرد اهداف تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه باید دست به دست هم بدهیم وجزیره زیبای کیش را در تمامی ابعاد مختلف زیبا کنیم افزود: ما نه فقط در فضاهای سبز بلکه در رفتار و اخلاق شایسته باید الگو باشیم در جذب گردشگران داخلی و خارجی که به سوی این جزیره زیبا سفر می کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درخاتمه اظهارداشت: سازمان منطقه آزاد کیش برای خانه دارشدن شما رانندگان پرتلاش وزحمت کش همراهی وحمایت خواهد کرد تا دغدغه های شما رفع وموجبات آرامش شما فراهم بشود.

علیرضا عادلی مدیریت حمل و نقل عمومی کیش محورهای اساسی در بعد گردشگری را حمل ونقل دانست و گفت: حمل ونقل درگردشگری نقش بسزایی دارد باید امکانات متناسب وتجهیزات آن فراهم شود تا حمل و نقل جزیره کیش در کل کشور به یک الگو مطرح شود.

وی افزود: ما در بحث سیستم های هوشمند، مونیتورینگ ،مجهز شدن تاکسیمترها، نظارت وکنترل، هزینه وزمان و پرداخت کرایه تاکسی با کارت هوشمند اعتباری درآینده با تقویت ،توسعه وگسترش تجهیزات جزیره کیش را به عنوان اولین نماد شهر هوشمند درکشورمعرفی ومطرح خواهیم کرد.

30 ماه نابسامانی از هم گسیختگی و قانون گریزی/الگوشدن حمل ونقل کیش بدون کپی برداری و تقلید

عادلی گفت: 60 روز پیش که برای چهارمین بار متوالی پس از دوسال کناره گیری مسئولیت حمل ونقل کیش را برعهده گرفتم با یک وضعیت نابسامان، ازهم گسیخته، قانون گریزی وتصمیم گیرهای کلان بدون کار کارشناسی روبرو شدیم که بیشتر از روی اعمال سلیقه های شخصی بود.

مدیریت جدید حمل و نقل با اشاره به اینکه در چند روز نخست مسئولیت به دنبال شناسایی آسیب های وارده و رفع آنها بودیم اما خیلی زود با تجربه هایی که درگذشته داشتیم سیاست کلی را در سیستم حمل ونقل عمومی کیش با الگوسازی بدون کپی برداری و تقلید همزمان با رفع کلیه نابسامانی ها در راستای توسعه نظارت الکترونیکی حمل و نقل که طرح های آن بلاتکلیف مانده بود با مشارکت بخش خصوصی برنامه های خود را اجرایی کردیم.

عادلی با بیان اینکه حمل ونقل در هر شهر به ویژه مناطق توریستی و گردشگری بسیار حساس و با اهمیت است و در واقع نشانه ایی از فرهنگ مردم یک کشور است، اظهارداشت: با توجه به مصوبات شورای ترافیک در جهت توسعه ناوگان حمل و نقل جزیره کیش ما طی این 60 روز با برگزاری جلسات متعدد با نهادهای ذیربط سازمان منطقه آزاد کیش وهمچنین پیمانکارمربوطه اتاق مونیتورینگ نظارت بر وسایط نقلیه عمومی را با نصب تجهیزات آن راه اندازی و به بهره برداری رساندیم.

وی به بند یک مصوبه شورای ترافیک در سال 1390 در خصوص واگذاری امتیاز 94 دستگاه تاکسی اشاره کرد و گفت: مالکین این تاکسی ها در یک بلاتکلیفی بسرمی بردند که درخدمات رسانی اداره حمل و نقل کیش را نیز دچارمشکلاتی کرده بود که بلافاصله با تشکیل یک جلسه با مدیران شرکت های تاکسیرانی نسبت به ادغام و پذیرش آنها درآژانس ها وارد سیستم ناوگان حمل ونقل برای خدمات رسانی شایسته به کیشوندان و گردشگران داخلی و خارجی شدند.

عادلی قابلیت های امروز را پس از دوماه کار کارشناسی و تلاش ،کوشش شبانه روزی که با تاکید ودستورات ویژه مدیرعامل سامان منطقه آزاد کیش همراه بود علاوه برساماندهی و رفع مشکلات گذشته رساندن خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی کیش را به صورت نظارت الکترونیکی وسیستم آنلاین وآفلاین عنوان کرد.

وی افزود: اقداماتی نظیر دریافت و آنالیز گزارش های روزانه عملکرد ناوگان و کنترل و مانیتورینگ کامل رفتار خودروها ازلحاظ مکان، سرعت، توقف و..... بهینه سازی اعزام از طریق برقراری ارتباط دو طرفه پیام بین مرکز و رانندگان، محاسبه عادلانه کرایه براساس مسافت و زمان با استفاد از تاکسی متر، حذف پول نقد با استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی همچنین نمایش نقشه وموقعیت خودرو بر روی نقشه کیش همچنین تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق نمایشگر، کامپیوترخودرویی درخصوص اماکن اقامتی ورفاهی، رستوران ها واماکن گردشگری برای رفاه حال مسافران وگردشگران داخلی وخارجی که به کیش سفر می کنند در دست انجام است.

مدیریت حمل ونقل عمومی کیش تصریح کرد: تا قبل ازاین خدمات نارضایتی عمومی درجزیره کیش توسط کیشوندان و مسافران از90 درصد فراتر رفته بود و روزانه سیل شکایات که کلیه مدارک آن نیز موجود است به مدیریت سرازیر می شد که امروز دقیقا رو به بهبود و رضایتمندی طبق آمار های روزانه پیش می رویم که به بالای 85 درصد افزایش پیدا کرده است.

عادلی خاطر نشان کرد با رایزنی ومکاتبات به دنبال تعاونی مسکن، تعاونی مصرف مایحتاج عمومی که درمرحله نهایی است وهمچنین بیمه، کارت اعتباری ده میلیون ریالی خرید، احداث و راه اندازی تعمیرگاه مرکزی برای وسایط نقلیه عمومی به ویژه تاکسی ها هستیم.

ناوگان حمل ونقل عمومی جزیره کیش در حال حاضر دارای 506 دستگاه تاکسی تلفنی بی سیم ، 128 دستگاه تاکسی خطی و79 دستگاه مینی بوس است که کار جابجایی کیشوندان وگردشگران داخلی و خارجی را برعهده دارند.