ادامه تنش در روابط دهلی نو- واشنگتن/ خودداری گاندی از دیدار با هیئت آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های هندی از تاخیر در برنامه 100 پرواز داخلی و بین المللی در فرودگاه ایندیرا گاندی و همچنین لغو دو پرواز در پی دیده شدن مه غلیظ در باندهای فرودگاه دهلی نو خبر دادند.

مه غلیظ همچنین باعث مسدود شدن خیابانها و ترافیک سنگین خیابانی و تغییر مسیر حدود 140 پرواز در فرودگاه ایندیراگاندی دهلی نو شد.



خبر دیگر اینکه همزمان با افزایش تنش ها میان دهلی نو و واشنگتن به خاطر بازداشت "دویانی خبراگاد" معاون سرکنسول هند در آمریکا به اتهام تقلب در صدور روادید، میرا کومار رئیس پارلمان هند نیز در اعتراض به این اقدام واشنگتن سفرش به آمریکا را با هدف دیدار با نمایندگان کنگره آمریکا لغو کرد.



هند همچنین در اعتراض به بازداشت دیپلمات خود که در صورت اثبات اتهامش پنج تا 10 سال زندان انتظار وی را می کشد، سفیر آمریکا در دهلی نو را به وزارت خارجه هند احضار کرد و اقدام واشنگتن را بسیار نامناسب، شوکه آور و توهین آمیز خواند.



دولت هند همچنین از تمام دیپلمات های آمریکایی حاضر در دهلی نو خواست تا کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشند. دهلی نو همچنین دستور بازگشت محافظین به پایگاههای خود را در اطراف سفارت آمریکا داد.



رسانه ها همچنین با اشاره به اقدامات سختگیرانه دولت هند در فرودگاههای این کشور گزارش دادند که رائول گاندی نایب رئیس حزب کنگره هند و وزیر کشور هند از دیدار با هیئت پنج نفره آمریکایی که امروز سه شنبه به دهلی نو آمده اند، خودداری کردند.