رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: افزایش آمار طلاق و همچنین بالارفتن سن ازدواج هشدارهایی مبنی بر ضرورت افزایش تسهیلات به جوانان برای تشکیل خانواده است. تورم و گرانیهای سال های اخیر و همچنین افزایش اجاره بهای مسکن همگی ایجاب می‌کند که دولت تسهیلات مختلف از جمله وام ازدواج را برای سال آینده افزایش دهد.

عضو فراکسیون جوانان ادامه داد: با معاون نظارت و راهبردی ریاست جمهوری در این زمینه مذاکره انجام شده و آنها نیز در این زمینه قولهایی دادند چرا که جوانان در شرایط امروزی جامعه با دریافت وام 3 تا 5 میلیونی نمی توانند مقدمات ازدواج خود را فراهم کنند.

نوروزی با بیان اینکه در دو سه روز اخیر بسیاری از جوانان در تماس با اعضای فراکسیون از عدم پرداخت وام ازدواج توسط بانکها خبر داده اند، گفت: در حال حاضر در بسیاری از بانکها وام ازدواج به جوانان پرداخت نمی شود، پیشنهاد ما این است که دولت ضمن افزایش وام ازدواج برای سال آینده تسهیلات آسان سازی تشکیل خانواده را در اختیار جوانان قرار دهد.

به گفته وی، در سالهای گذشته دستگاههای مختلف همچون وزارت علوم، کمیته امداد و سایر ارگان‌ها همکاری هایی برای برگزاری ازدواج های دسته جمعی و ازدواجهای دانشجویی انجام می دادند که این همکاری در حال حاضر کاهش یافته است.

نوروزی با بیان اینکه همانگونه که در حوزه سلامت و آموزش خیرین وارد کار شده اند، در حوزه ازدواج نیز خیرین باید تشویق و ترغیب به ارائه تسهیلات در حوزه ازدواج و تامین جهیزیه برای دختران شوند تا بتوان بنیاد خانواده را تحکیم بخشید.

وی درباره اینکه نظر وزیر جوانان مبنی بر افزایش وام ازدواج چه بوده است، توضیح داد: وی با نمایندگان مجلس برای ارائه تسهیلات بیشتر موافق است، اما نکته مهم آن است پس از ادغام سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی، جوانان مغفول مانده و دیگر توجهی به آنان نمی شود بطوریکه سهم جوانان از بودجه این وزارتخانه بسیار ناچیز است. ساختار وزارتخانه اینگونه ایجاب می کند که همه نگاه ها معطوف ورزش باشد. باید وزیر ورزش و جوانان به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای ساماندهی معضلات و مشکلات جوانان برنامه ریزی کند. ضمن آنکه امیدواریم دولت تصمیمات مهمی برای احیای سازمان ملی جوانان به منظور حمایت بیشتر از این قشر بگیرد.