به گزارش خبرنگار مهر، عطا پورشیرزاد بعداز ظهر سه شنبه در اولین نشست این شورا تقویت اطلاعرسانی به موقع، هدفمند و اثرگذار برای ایجاد زمینه مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست را از اهداف تشکیل شورای اطلاعرسانی محیط زیست عنوان کرد و گفت: قطعا با تشکیل این شورا اطلاعرسانی در این حوزه با سرعت و دقت هرچه بیشتر صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به حساسیت مسایل زیستمحیطی و لزوم اطلاعرسانی شفاف و جامع از رویدادهای این بخش افزود: فعالیت این شورا با هدف معرفی اهمیت حفظ محیط زیست و راهکارهای جلب مشارکت مردمی برای کمک به حفظ محیط زیست نیازمند برنامهریزی است.
رئیس شورای اطلاعرسانی محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد نیز تشکیل شورای اطلاعرسانی محیط زیست را یکی از برنامههای مدیریت سازمان مرکزی در دوره جدید برشمرد وگفت: در قالب فعالیت این شورا گام علمی برای وحدت رویه اطلاعرسانی و فرهنگسازی حفظ محیط زیست برداشته خواهد شد.
فریدون همتیان ساماندهی فرایند اطلاعرسانی، تقویت اطلاعرسانی و افزایش تعامل هدفمند رسانهای را از اهداف شورای اطلاعرسانی محیط زیست عنوان کرد و افزود: تشکیل این شورا به هیچ وجه به منزله کانالیزه کردن و محدود کردن اطلاع رسانی در حوزه محیط زیست نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین نشست شورای اطلاعرسانی متشکل از 11 عضو از مدیران و کارشناسان اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد و سه عضو از اعضای فعال حوزه رسانه در عرصه اطلاعرسانی محیط زیست، راهکارهای تقویت اطلاعرسانی این بخش بررسی شد.
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