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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۹

برای اولین بار/

شورای اطلاع‌رسانی محیط زیست در کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شد

شورای اطلاع‌رسانی محیط زیست در کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل شورای اطلاع‌رسانی محیط زیست برای اولین بار در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطا پورشیرزاد بعداز ظهر سه شنبه در اولین نشست این شورا تقویت اطلاع‌رسانی به موقع، هدفمند و اثرگذار برای ایجاد زمینه مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست را از اهداف تشکیل شورای اطلاع‌رسانی محیط زیست عنوان کرد و گفت: قطعا با تشکیل این شورا اطلاع‌رسانی در این حوزه با سرعت و دقت هرچه بیشتر صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به حساسیت مسایل زیست‌محیطی و لزوم اطلاع‌رسانی شفاف و جامع از رویدادهای این بخش افزود: فعالیت این شورا با هدف معرفی اهمیت حفظ محیط زیست و راهکارهای جلب مشارکت مردمی برای کمک به حفظ محیط زیست نیازمند برنامه‌ریزی است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد نیز تشکیل شورای اطلاع‌رسانی محیط زیست را یکی از برنامه‌های مدیریت سازمان مرکزی در دوره جدید برشمرد وگفت: در قالب فعالیت این شورا گام علمی برای وحدت رویه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی حفظ محیط زیست برداشته خواهد شد.

فریدون همتیان ساماندهی فرایند اطلاع‌رسانی، تقویت اطلاع‌رسانی و افزایش تعامل هدفمند رسانه‌ای را از اهداف شورای اطلاع‌رسانی محیط زیست عنوان کرد و افزود: تشکیل این شورا به هیچ وجه به منزله کانالیزه کردن و محدود کردن اطلاع رسانی در حوزه محیط زیست نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین نشست شورای اطلاع‌رسانی متشکل از 11 عضو از مدیران و کارشناسان اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد و سه عضو از اعضای فعال حوزه رسانه در عرصه اطلاع‌رسانی محیط زیست، راهکارهای تقویت اطلاع‌رسانی این بخش بررسی شد.

 

کد مطلب 2197721

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