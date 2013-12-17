پژوهش مبنای توسعه خراسان رضوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدپور ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی كه به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشكي گناباد برگزار شد اظهار داشت: پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می آید.

وي افزود: هفته پژوهش فرصتی مناسب است تا تمامی دوستداران علم، پژوهش و نوآوری با یکدیگر به تعامل بپردازند و همگان بیشتر در جریان فعالیتهای و تحقیقاتی و نوآوری های در بخش های گوناگون قرار گیرند.

محمد پور گفت: در همین راستا، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و نوآوری دانشگاه همراه با نمایشگاه کتاب که با حضور ناشرین کشوری برپا شده است، تا آخر هفته برای بازدید علاقه مندان دایر است.

وي گفت: از سایر مراکز علمی و پژوهشی سطح شهرستان ازجمله دانشکده فنی و حرفه ای پسران گناباد نیز در این نمایشگاه حضور فعال دارند و دستاوردهای پژوهشی، ابداعات و اختراعات خود را به بازدیدکنندگان نمایشگاه ارائه می نمایند.

محمدپور تصریح کرد: در این نمایشگاه، دستاوردهای پژوهشی واحدهای مختلف اعم از کمیته تحقیقات دانشجویی، کتابخانه مرکزی ، مدیریت پژوهشی، مراکز تحقیقاتی توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، مرکز رایانه، کمیته مختلف تخصصی پژوهشی، مرکز رشد گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی، شورای پژوهشی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، بخش انتشارات و مجلات و فعالیت های پژوهشی معاونت های مختلف دانشگاه عرضه شده است.

محمدپور افزود: علاوه بر برپایی این نمایشگاه، جلسات مختلف ارائه نتایج تحقیقات بویژه در بخش دانشجویی، جلسه عمومی گزارش فعالیت ها و تقدیر از برگزیدگان پژوهشی، بازدید دانشجویان از دیگر مراکز تحقیقاتی شهرستان، انتشار ویژه نامه، میزبانی از گروههای مختلف بازدید کننده و آشنا سازی آنان با فعالیت های تحقیقاتی دانشگاه از دیگر برنامه های این هفته است.

وي در ادامه در مورد مقالات ارائه شده توسط اعضای هیات علمی و کارشناسان این دانشگاه در همایش ها گفت: تا آذر ماه سال جاری، 32 مقاله در همایش های داخلی و دو مقاله در همایش خارجی ارایه شده است و 43 مقاله نوع یک، دو و سه مربوط به اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 92 در نشریات معتبر خارجی و داخلی چاپ شده است