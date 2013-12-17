۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۹

کاوه:

شهرک سلامت در مازندران راه اندازی شود

نوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس کارگروه گردشگری اتاق بازرگانی مازندران گفت: شهرک سلامت در حوزه گردشگری در استان راه اندازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاوه بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی امکانات گردشگری غرب مازندران در نوشهر افزود: استان در حوزه گردشگری در جهان بی نظیر است و به خاطر فاصله کم دریا، کوه و جنگل و چشم اندازهای خوبی که داریم باید نهایت بهره برداری از این بخش شود.

وی اظهار داشت: همچین استان در بخش مرکبات و گل و گیاه، فعالیت خوبی دارد و این مسائل نیز در حوزه گردشگری تاثیر بسزایی دارد.

وی عنوان کرد: باید در سرمایه گذاری و حجم آن دقت و برنامه ریزی شود و برای گردشگری و شهرک سلامت برنامه ریزی صورت گیرد.

رئیس کارگروه گردشگری اتاق بازرگانی مازندران یادآورشد: در مازندران 155 مرکز پزشکی، 38 بیمارستان داریم که می توان به عنوان شهرک سلامت از آن استفاده کرد.

وی اظهار داشت: ما نیاز به نقشه درست گردشگری داریم و باید به عنوان منطقه بین المللی  گردشگری درنظر گیریم.

وی تصریح کرد: حق مازندران این است که سالانه چهار میلوین گردشگر خارجی داشته باشد.

فرماندار نوشهر نیز گفت: ما باید کاری کنیم که علاوه بر گردشگری و توریست پذیری در بخش کشاورزی و اقتصادی نیز پیشرفت داشته باشیم.

محمدعلی قمی افزود: نوشهر به عنوان شهری که دارای یکسری زیرساختهایی است و دانشکده گردشگری نیز در آن راه اندازی شده باید در حوزه گردشگری سلامت نیز وارد شویم.

وی اظهار داشت: گردشگر در هر کجا که باشد، سلامت هم باید باشد و شهری که توریست دارد باید در زیرساختهای مور نیاز را هم داشته باشد.

قمی گفت: همچنین باید سرمایه گذاران را شناسایی کنیم و از این فرصت برای توسعه منطقه بهره گیری کنیم.

