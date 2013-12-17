شهرک سلامت در مازندران راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاوه بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی امکانات گردشگری غرب مازندران در نوشهر افزود: استان در حوزه گردشگری در جهان بی نظیر است و به خاطر فاصله کم دریا، کوه و جنگل و چشم اندازهای خوبی که داریم باید نهایت بهره برداری از این بخش شود.

وی اظهار داشت: همچین استان در بخش مرکبات و گل و گیاه، فعالیت خوبی دارد و این مسائل نیز در حوزه گردشگری تاثیر بسزایی دارد.

وی عنوان کرد: باید در سرمایه گذاری و حجم آن دقت و برنامه ریزی شود و برای گردشگری و شهرک سلامت برنامه ریزی صورت گیرد.

رئیس کارگروه گردشگری اتاق بازرگانی مازندران یادآورشد: در مازندران 155 مرکز پزشکی، 38 بیمارستان داریم که می توان به عنوان شهرک سلامت از آن استفاده کرد.

وی اظهار داشت: ما نیاز به نقشه درست گردشگری داریم و باید به عنوان منطقه بین المللی گردشگری درنظر گیریم.

وی تصریح کرد: حق مازندران این است که سالانه چهار میلوین گردشگر خارجی داشته باشد.

فرماندار نوشهر نیز گفت: ما باید کاری کنیم که علاوه بر گردشگری و توریست پذیری در بخش کشاورزی و اقتصادی نیز پیشرفت داشته باشیم.

محمدعلی قمی افزود: نوشهر به عنوان شهری که دارای یکسری زیرساختهایی است و دانشکده گردشگری نیز در آن راه اندازی شده باید در حوزه گردشگری سلامت نیز وارد شویم.

وی اظهار داشت: گردشگر در هر کجا که باشد، سلامت هم باید باشد و شهری که توریست دارد باید در زیرساختهای مور نیاز را هم داشته باشد.

قمی گفت: همچنین باید سرمایه گذاران را شناسایی کنیم و از این فرصت برای توسعه منطقه بهره گیری کنیم.