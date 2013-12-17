  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۸

قشلاقی خبر داد؛

نظارت جدی بر واحدهای عرضه محصولات شب یلدا در گیلان

نظارت جدی بر واحدهای عرضه محصولات شب یلدا در گیلان

رشت – خبرگزاری مهر: مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: طرح نظارت و بازرسی از واحدهای عرضه کالا و خدمات شب یلدا در دستور کار مشترک اتاق اصناف رشت و تعزیرات حکومتی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا قشلاقی ظهر سه شنبه در جمع مسئولان اتاق اصناف رشت افزود: در همین راستا تیم بازرسی با بازدید از 49 واحد از عرضه کنندگان میوه مرغ و آجیل فروشان شهر رشت 12 واحد با عناوین تخلف گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی کردند.

وی همچنین اظهار داشت: تعداد 25 راننده متخلف به اتهام اخذ وجه اضافی بر نرخ مصوب از سوی شعب تعزیرات حکومتی به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

 مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان با بیان اینکه بازرسان صنعت، معدن و تجارت در بازدید از خطوط برون شهری شهر رشت 25 راننده متخلف را شناسایی کردند، ادامه داد: علاوه براین با تشکیل پرونده برای متخلفان و ارسال به تعزیرات از سوی شعب تعزیرات حکومتی رشت 12 میلیون و 500 هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

وی در ادامه از محکومیت 77 میلیونی سزای نمایندگی شرکت پخش فرآورده های نفتی در صومعه سرا خبر داد و افزود: عرضه کننده متخلف 51 هزار و 800 لیتر از سوی شعبه نخست تعزیرات حکومتی این شهرستان تعزیر شد.

قشلاقی همچنین گفت: با کشف این مقدار گازوئیل در محلی خارج از نمایندگی پخش و مشخص شدن این که سوخت مربوطه برای واحدهای سهمیه بگیر صومعه سرا جذب شده موضوع در دستور کار شعبه نخست تعزیرات حکومتی این شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: بر این اساس با احضار مدیر نمایندگی و اخذ دفاعیات از وی و تکمیل تحقیقات، تخلف انتصابی محرز تشخیص داده شده و به استناد ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی رای به تحویل سوخت مکشوفه به شرکت فرآورده های نفت استان و پرداخت 77 میلیون و 700 هزار ریال جزای نقدی محکوم شد.

کد مطلب 2197725

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها