به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری پیش از ظهر سه‌شنبه در آئین گشایش جشنواره منطقه‌ای نوآوری و شکوفایی اختراعات خلیج فارس در بوشهر اظهار داشت: مقام معظم رهبری با بیانات خود همواره مشوق جوانان و نخبگان ایران اسلامی برای رسیدن به قله‌های افتخار و حرکت در مسیر خودکفایی بوده‌اند.

وی به گشوده‌شدن فصل نوینی در عرصه‌های علمی کشور اشاره کرد و افزود: افسران جهاد علمی کشور جوانان هستند و استقلال، رفاه، عدالت، توسعه و پیشرفت کشور نیازمند حرکت‌های بلند در پژوهش و تحقیق و علم و فناوری است.

امام جمعه بوشهر در ادامه تاکید کرد: دشمنان تلاش‌های بسیار زیادی را در راستای تضعیف کشور داشته‌اند و تمام تلاش آنها برای چالش و ایستادگی و وابستگی کشورهای اسلامی و انقلابی است.

مخالفت دشمن با حق غنی‌سازی کشورمان برای انحصار علم هسته‌ای است

آیت‌الله صفایی بوشهری از تلاش‌های جهان سلطه برای منحصرکردن علوم مختلف اشاره و بیان کرد: جهان سلطه به دنبال آپارتاید علمی هستند و می‌خواهند که علوم مختلف در انحصار خودشان باشد.

وی از خرید، تطمیع، تحریم و تهدید دانشمندان به عنوان راه‌های جهان سلطه برای انحصار علمی نام برد و اظهار داشت: علم در تهاجم نرم و تهاجم سخت نقش بسیار مهمی دارد و علم می‌توان کمک بسیار زیادی با ارائه تکنولوژی به جهان داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تاکید کرد: مخالفت دشمن با حق غنی‌سازی کشورمان نیز در همین راستا است و آنها می‌خواهند که علوم هسته‌ای را تنها در اختیار داشته باشند.

جشنواره منطقه‌ای نوآوری و شکوفایی اختراعات خلیج فارس با حضور 160 مخترع و نوآور از پنج استان در بوشهر گشایش یافت.