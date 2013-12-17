توسعه كشورها مبتني بر دانش ، پژوهش و نوآوري است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي فتح اله با بيان اينكه بايد تحقيق و پژوهش عامل رشد و توسعه صنعتي كشور باشد گفت: در اين راستا نظام رشد و توسعه صنعتي بايد تعيين‌كننده برنامه‌هاي پژوهشي و تأمين‌كننده منابع و زيرساخت‌هاي مورد نياز آن نيز باشد.

وی افزود: راهبردهاي توسعه صنعت، معدن و تجارت كشور بايد به‌گونه‌اي باشد تا جريان ورود «دانش و پژوهش» به سمت «صنعت و تجارت» تسهيل يابد. وي ادامه داد: براي تسهيل جريان ورود دانش و پژوهش به سمت صنعت و تجارت نيازمند ارايه روش تحقيق مناسب و كاربردي، پشتوانه مالي و زيرساخت‌هاي مناسب، منابع و ابزارهاي پژوهشي كارآمد و ... مي‌باشيم.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، پژوهش در بخش صنعت، معدن و تجارت در افق 1404 را سبب افزايش رقابت‌پذيري صنعتي، افزايش سهم ارزش افزوده صنعتي كشور در ارزش افزوده صنعتي جهان، افزايش سهم صادرات صنعتي كشور در صادرات صنعتي جهان، حمايت كارآمد از تحقيق و توسعه در اين بخش و افزايش سهم توليدات با فناوري متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتي كشور عنوان كرد.

فتح‌اله گفت: كسب مزيت‌هاي رقابتي پايدار در بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت بدون دستيابي به دانش و فناوري امكان‌پذير نيست و امروزه فاصله كشورها در دانش، پژوهش، فناوري، خلاقيت و نوآوري آنها خلاصه مي‌شود و خدمات دانش بنيان ارزش افزوده بيشتري را براي كشورها فراهم مي‌كنند.

وي، فرايند مديريت پژوهش و فناوري در سازمانهاي پيشرو را از جمله فرايندهاي كليدي و ارزش‌زا عنون كرد و گفت: متوليان اصلي اقتصاد دانش محور كارآفرينان، مبتكران، محققان و مخترعان هستند.

وي اظهار كرد: براساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد رتبه جمهوري اسلامي ايران در سال 2013 ميلادي از بين 148 كشور در زمينه ظرفيت نوآوري 85، كيفيت نهادهاي پژوهشي علمي 43 و حضور دانشمندان و مهندسان در عرصه‌هاي پژوهشي 37 و نيز همكاري صنعت و دانشگاه از 93 به 90 رسيده است.

رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با بيان اينكه بايد بيشتر دستگاه‌ها به موضوع پژوهش توجه ويژه كنند، بر ساماندهي منابع و بودجه‌هاي پژوهشي، راه‌اندازي مركز اسناد علمي و پژوهشي صنعت و ايجاد انگيزه حمايت و پشتيباني موثر در زمينه پژوهش تأكيد كرد.

وي توسعه پژوهش و اثربخشي آن را مستلزم حمايت، اعتقاد و التزام عملي مديران ذكر كرد و گفت: تحقيق و پژوهش نبايد به صورت سمبليك و تنها يك پرستيژ مديريتي باشد.

فتح‌اله همچنين با تاكيد بر اجرايي كردن نقشه جامع علمي كشور و نيز نقشه بخش صنعت، معدن و تجارت گفت : توانمندسازي طرف‌هاي عرضه و تقاضاي خدمات علمي و پژوهشي و اجرايي شدن نظام جامع مديريت پژوهش و آموزش در وزارت صنعت بايد مورد توجه باشد.

رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني اظهار كرد: براي رشد و توسعه پژوهش در كشور نيازمند اتخاذ سياست‌هاي حمايتي و هدايتي مناسب براي پشتيباني از تحقيق و پژوهش، ساماندهي مديريت چرخه ايده تا توليد محصول تجاري به نحوي اصولي و ساماندهي پايگاه‌هاي آماري و اسناد و مدارك تحقيقي و پژوهشي در وزارت صنعت هستيم.



