اعتراض نسبت به بودجه کرمانشاه را به نوبخت اعلام می کنیم

نعمت الله منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراتب اعتراض خود را در جلسه عصر امروز با معاون رئیس جمهور در خصوص نحوه تدوین لایحه بودجه برای استان کرمانشاه به اطلاع وی خواهیم رساند.

منوچهری گفت: با نحوه تدوین لایحه بودجه و اینکه بر اساس میزان پیشرفت پروژه ها تقسیم اعتبار شود به شدت مخالف هستیم و آن را کارشناسی نمی دانیم به همین دلیل در رسیدگی های مجلس به لایحه بودجه و دیداری که امروز با آقای نوبخت داریم این اعتراضات را مطرح خواهیم کرد.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی گفت: نحوه توجه به مصوبات سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه در لایحه بودجه رضایت بخش نیست و باید تمرکز بر این طرحها بیشتر شود که امیدواریم در اصلاحاتی که مجلس انجام می دهد بتوانیم این نواقص را بر طرف کنیم.

وی ادامه داد: برای منطقه اورامانات چند بیمارستان باید در لایحه بودجه دیده می شد که ظاهرا این اتفاق نیافتاده است. البته منتظر لیست پروژه های تعریف شده در لایحه بودجه توسط دولت هستیم.

منوچهری با اشاره به پیگیری نمایندگان برای اصلاح در بودجه گفت: نمایندگان استان کرمانشاه در کمیسیون تلفیق برای اصلاح لایحه بودجه تا حد امکان تلاش خواهند کرد.