نخستین گروه از زائران گيلاني هفتم دي از فرودگاه رشت به سرزمين وحي اعزام مي شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ميرزايي راجعوني ظهر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: نخستين گروه از زائران گيلاني حج عمره 92 و 93، شنبه هفتم دي ماه سال جاري از فرودگاه بين المللي سردار جنگل رشت به مقصد مدينه اعزام می شوند.

وی همچنین با بیان اینکه زائران گيلاني امسال در قالب 76 سورتي پرواز به مدينه اعزام خواهند شد، اظهارداشت: پيش بيني مي شود که 22 هزار زائر از گيلان اعزام شوند.

معاون عمليات هوانوردي فرودگاه گيلان گفت: از آنجائيكه عمره دانشجويي نيز به اين پروازها افزوده مي شود تعداد زائران گيلاني حج عمره امسال بيشتر خواهد شد.

وي افزود: اين زائران به مدت 10 روز در مكه معظمه و مدينه منوره اقامت خواهند داشت.

میرزایی یادآورشد: كميته تسهيلات حج استان كه متشكل از تمامی ارگان هاي ذيمدخل فرودگاهي است قبل از شروع عمليات پرواز حج عمره در فرودگاه رشت تشكيل جلسه و آخرين تصميم گيري ها براي تسهيل در اعزام زائران گيلاني از فرودگاه رشت صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در ضمن كار هندلينگ پروازي برابر اعلام هواپيمايي سعودي از سوی شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي انجام خواهد شد.