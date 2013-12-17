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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۶

"محمدعلي طالبي" معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد شد

"محمدعلي طالبي" معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد شد

يزد - خبرگزاري مهر: با حكم وزير كشور، مسئوليت معاونت سياسي و امنيتي استاندار يزد كه پيش از اين مسئوليت آن بر عهده غلامحسين دشتي بود، بر عهده محمدعلي طالبي گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدعلي طالبي با حكم وزير كشور به سمت معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد منصوب شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، در بخشی از این حکم آورده است: امید است ضمن تلاش در راستاي ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری استان و بهره‌گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های دولت تدبیر و امید و وزارت متبوع و نیز خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

محمدعلي طالبی 40 ساله، دارای 16 سال سابقه فعالیت در حوزه معاونت سیاسی و امنیتی است و مسئولیت‌هایی چون بخشداری، معاونت و سرپرستی فرمانداری همچنین معاونت و سرپرستی دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری را بر عهده داشته است.

وی در حال حاضر مراحل پایانی تحصیلات خود در مقطع دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی را می‌گذراند.

کد مطلب 2197734

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