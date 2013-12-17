"محمدعلي طالبي" معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد شد

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدعلي طالبي با حكم وزير كشور به سمت معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد منصوب شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، در بخشی از این حکم آورده است: امید است ضمن تلاش در راستاي ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری استان و بهره‌گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های دولت تدبیر و امید و وزارت متبوع و نیز خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.



محمدعلي طالبی 40 ساله، دارای 16 سال سابقه فعالیت در حوزه معاونت سیاسی و امنیتی است و مسئولیت‌هایی چون بخشداری، معاونت و سرپرستی فرمانداری همچنین معاونت و سرپرستی دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری را بر عهده داشته است.



وی در حال حاضر مراحل پایانی تحصیلات خود در مقطع دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی را می‌گذراند.