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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۶

در آستانه اربعين حسيني/

كاروان پياده زائران حسینی از يزد راهي كربلا شد

كاروان پياده زائران حسینی از يزد راهي كربلا شد

يزد - خبرگزاري مهر: كاروان پياده زائران امام حسين(ع) در آستانه اربعين حسيني، از يزد عازم كربلا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، كاروران 70 نفر پياده دانشجويان بسيجي استان يزد، ظهر امروز در ميان بدرقه مردم يزد عازم كربلاي معلي شدند.

اين كاروان كه ظهر امروز از يزد به راه افتاد، صبح روز اربعين در بين الحرمين امام حسين (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) عزاداري خواهد كرد.

اين كاروان امروز در ميدان فرهنگ يزد با حضور گسترده عاشقان حسيني، عازم استان‌هاي جنوبي براي عزيمت به كربلاي معلي شدند.

بدرقه‌كنندگان در حالي كه با گل و اسفند زائران خود را راهي مي‌كردند، مراسم ويژه نوحه خواني و عزاداري نيز برپا كردند.

اين كاروان پياده از مرز شلمچه وارد كشور عراق خواهد شد و در آنجا ابتدا به نجف اشرف مشرف مي‌شوند و پس از زيارت حضرت علي (ع) به صورت پياده تا كربلا را خواهند پيمود و روز اربعين در كربلا خواهند بود.

كاروان‌هاي پياده ديگري از سراسر استان يزد از جمله بافق طي ديروز، امروز و فردا راهي كربلاي امام حسين (ع) خواهند شد.

کد مطلب 2197743

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