وزیر کشور به خانه سینما رفت/ آغاز تعامل یک وزارتخانه با سینماگران

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که دقایقی پیش آغاز شده است، جمع کثیری از سینماگران از جمله جعفر صانعی مقدم، محمدرضا سکوت، محمدعلی طالبی، مسعود رایگان، یدالله صمدی، محمد آلادپوش، محمد مهدی عسگرپور، فرهاد توحیدی، لاله اسکندری، منوچهر محمدی، مجتبی راعی، علیرضا داوودنژاد، فرشته طائرپور، رضاکیانیان، کامبوزیا پرتوی، کیومرث پوراحمد، محمد بزرگ‌نیا، کمال تبریزی، ابوالحسن داوودی، ابراهیم حقیقی، امیر اثباتی، تهمینه میلانی، سید محمود رضوی، علی دهکردی، بیژن میرباقری، عزیزالله حمید نژاد، امین تارخ، منوچهر شاهسواری، بهروز شعیبی، سیامک شایقی، طهماسب صلح جو، غلامرضا موسوی، هارون یشایایی، ابراهیم مختاری، مجتبی فراورده و ....حضور دارند.

در این نشست حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و علیرضا رضاداد دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر سینماگران را همراهی می کنند.

در ابتدای این نشست فیم مستندی در سه پرده به نمایش درآمد که در پرده اول آن مناطق آلوده شهرهای مختلف معضل عتیاد نشان داده شد. در پرده دوم تاثیر اعتیاد بر رفتارهای اجتماعی افراد و در پرده سوم تاثیر اعتیاد بر زنان و بچه ها به تصویر کشیده شد.

نشست وزیر کشور و هیئت همراه با اهالی سینما و اعضای شورای مرکزی صنوف خانه سینما به منظور آشنایی چهره به چهره و تعامل بیشتر وزارت کشور با سینماگران ترتیب داده شده است.

رحمانی فضلی همچنین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز هست.

این نشست امروز سه‌شنبه 26 آذرماه درمحل ساختمان شماره یک خانه سینما واقع در خیابان سمنان برگزار شده است.

محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما در این نشست در سخنانی گفت: چندی پیش مذاکراتی مشترکی با معاونت کاهش تقاضای مواد مخدر در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که در آن دیدار تصمیم گرفتیم طی برنامه‌ریزی‌هایی آسیب‌های وارده به جامعه از طریق مصرف مواد مخدر را در کارهای تحقیقاتی و پژوهشی به فیلمنامه تبدیل کنیم و بر اساس این فیلمنامه‌ها آثار سینمایی بسازیم.

خانه سینما به عنوان بزرگترین نهاد صنفی سینماگران در 2 سال گذشته با چالش‌های بزرگی روبه رو بوده است که ریشه آن در مخالفت سازمان سینمایی دولت دهم با این نهاد بود که به تعطیلی موقت خانه سینما منجر شد. یکی از فعالیت‌های ایوبی در ابتدای تصدی بر ریاست سازمان سینمایی در دولت یازدهم این بود که مشکلات خانه سینما را برطرف کرد.