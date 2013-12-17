اسامی 25 بازیکن تیم فوتبال امید اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال زیر 22 سال ایران که خود را برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌کند، برای انجام دو دیدار تدارکاتی با تیم زیر 22 سال کره جنوبی به جزیره کیش می‌رود. بر همین اساس اردوی تدارکاتی از پنجم دی ماه در جزیره کیش برگزار خواهد شد. اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، محمد امین حاج محمدی، مرتضی پورعلی گنجی (نفت تهران)،محمد رضا خانزاده، اکبر ایمانی، میلاد غریبی (ذوب آهن اصفهان)، محسن مسلمان ، پیام صادقیان ، امید عالیشاه (پرسپولیس تهران)، شهاب کرمی (فولاد خوزستان)، سیدحسین حسینی (استقلال تهران)، هادی محمدی، مسعود حسن زاده (داماش گیلان)، فردین عابدینی ، سامان نریمان جهان (گسترش فولاد تبریز)، محمد وحید اسماعیل بیگی (مس کرمان)، محمد انصاری (فجر شهید سپاسی)، مهدی شیری (ملوان انزلی)، شهریار شیروند، فرشاد احمدزاده (تراکتورسازی تبریز)، یعقوب کریمی (فولاد سپاهان)، بهنام برزای (راه آهن تهران)، کاوه رضایی (سایپا کرج)، مهدی طارمی (ایرانجوان بوشهر)، پیمان میری (پارسه)

بازیکنان دعوت شده باید روز چهارشنبه چهارم دی ماه راس ساعت 14 به کادر فنی در هتل آکادمی ملی فوتبال معرفی کنند. اردوی فوق تا چهاردهم دی ماه ادامه دارد.

افشین اسماعیل زاده بازیکن تیم فوتبال بیرامار پرتغال در این فهرست حضور ندارد. البته احتمال دارد پس از نامه نگاری فدراسیون فوتبال با باشگاه بیرامار این بازیکن به جمع سایر بازیکنان در کیش اضافه شود.