توفان شن 38 نفر را در هیرمند روانه بیمارستان کرد/ تهدید حیات مردم در سیستان

به گزارش خبرنگار مهر، توفان شدید شن و وزش باد از روز دوشنیه در شهرستان هیرمند علاوه بر تعطیلی مدارس و اخلال در زندگی روزمره مردم موجب از کار افتادن دستگاه های هواشناسی شد.

سرعت توفان بنا بر پیش بینی سازمان هواشناسی از مرز 95 کیلومتر در زابل گذشت و دامنه آن موجب شد تا غلظت غبار در مرکز استان و در شهر زاهدان نیز در 24 ساعت گذشته به بیش از 7 برابر حد مجاز برسد.

38 نفر روانه مراکز درمانی شدند

در همین حال فرماندار هیرمند با بیان اینکه توفان شن و افزایش غلظت غبار موجب ایجاد مشکلات تنفسی برای بسیاری از شهروندان و به خصوص کودکان و میانسالان شده است اظهارداشت: به دلیل ایجاد مشکلات تنفسی تعداد 38 نفر از شهروندان هیرمند و ساکنان روستاهای حومه در مراکز درمانی به صورت سرپایی درمان شدند.

سلطانعلی دهمرده با بیان اینکه بسیاری از فعالیت های مردم به دلیل مشکلات تنفسی و کاهش شعاع دید مختل شده است ادامه داد:بسیاری از روستاهای منطقه در محاصره توفان شن قرار داشته و بسیاری از مردم روستایی با وجود تلاش های نیروهای امدادی اما در روستاهای حومه این شهر به دلیل انباشت ماسه با مشکل جدی تردد مواجه هستند.

وی اظهارداشت: در حال حاضر تمامی راه های اصلی باز است و تردد با کندی صورت می گیرد اما به دلیل ادامه داشتن شدت توفان و همچنین کمبود ماشین آلات سنگین امکان ماسه روبی معابر روستایی وجود ندارد.

وضعیت هیرمند بحرانی است

فرماندار در توصیف اوضاع و احوال این شهرستان با ابراز نگرانی افزود: متاسفانه با توجه به افزایش غلظت گرد و غبار به بیش از 3 هزار و 200 میکروگرم بر متر مکعب می توان گفت که وضعیت هیرمند از شرایط بحران نیز فراتر رفته است.

وی با اشاره به اینکه غلظت ذرات معلق در هوای این شهرستان به بیش از 20 برابر حد مجاز افزایش یافته است ادامه داد: متاسفانه خشکسالی دریاچه هامون و قرار گرفتن این شهرستان در مرکز بحران و توفان سلامت شهروندان و مردم را به طور جدی مورد تهدید قرار داده است.

وی گفت: به دلیل شعاع کم دید و همچنین انباشت ماسه بادی در بسیاری از راه های روستایی و انسداد برخی از معابر لذا مدارس این شهرستان در سه مقطع تحصیلی امروز تعطیل اعلام شده است.

غلظت گر دو غبار در زاهدان به 7 برابر مجاز رسید

شدت توفان در شهر های شمالی استان از روز گذشته نواحی مرکزی استان و شهر زاهدان را نیز تحت الشعاع خود قرار داد و موجب شد تا غلظت ذرات معلق در هوای این شهر به بیش از 7 برابر حد مجاز و استاندارد برسد.

کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان با اعلام این مطلب در گفتگو با مهر اظهار داشت: غلظت گرد و غبار در طی 24 ساعت گذشته در نواحی مرکزی و شهر زاهدان به یک هزار و 132 میکروگرم در متر مکعب رسید.

حسینعلی حسین آبادی اظهار داشت: به دلیل شدت وزش باد و توفان شن در نواحی شمالی و مرکزی غلظت ذرات معلق در هوای زاهدان از 7 برابر حد مجاز گذشت.

وی با بیان اینکه در طی 24 ساعت گذشته بیشترین شدت وزش باد در شهرستان زابل با 95 کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده است افزود: شدت توفان همچنین موجب اخلال در سیستم های هواشناسی و سامانه های ثبت تغییرات جوی در این منطقه شد.

وی گفت: از شدت وزش باد از روز سه شنبه ت پایان هفته به مرور کاسته می شود اما از شنبه هفته آینده مجدد شاهد وزش باد شدید و به دنبال آن افزایش گرد و غبار در نواحی شمالی استان خواهیم بود.

حیات در سیستان با خطر جدی روبرو است

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان نیز در این رابطه با بیان اینکه خشکسالی های اخیر و توفان های شن حیات در سیستان را با خطر جدی مواجه کرده است اظهار داشت: میزان ذرات معلق غبار تا 750 میکروگرم بر مترمکعب شهر ها را در معرض بحران قرار می دهد و فعالیت های انسانی را به تعطیلی می کشاند اما رسیدن میزان ذرات معلق در هوای سیستان بیش از 3 هزارمیکروگرم بر متر مکعب بسیار تهدید آمیز است.

خسرو افسری در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه خشکسالی های چند سال گذشته و خشکیدگی هامون همه ساله بر شدت آلودگی هوا در این منطقه می افزاید.

وي ابراز داشت: افزايش ذرات معلق در هوا علاوه بر ايجاد برخي سموم باعث كاهش ديد و اثرات نامطلوب بر تمامي اكوسيستم، كاهش و توقف رشد گياهان و مشكلات تنفسي در انسان و حيوان مي شود.

وی ادامه داد: استمرار پديده خشكسالي، حركت شن هاي روان و خشك شدن درياچه هامون از مهم ترين علل افزايش ريزگردها در جنوب شرق ايران و در منطقه سیستان است.

افسری با بیان اینکه به منظور پایش و بررسی آخرین وضعیت آلودگی کارشناسان این سازمان به منطقه اعزام شده اند از شهروندان خواست تا به دلیل ناسالم بودن هواي منطقه تا جايي كه مقدور است از منازل خود خارج نشوند.

وی همچنین توصیه کرد تا شهروندان براي انجام كارهاي ضروري تنها با استفاده از ماسك و وسیله نقلیه از منزل خارج شوند.

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گزارش : معصومه شهری