مسابقه دانشجويي عكس عاشورايي در اردبیل خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه این مسابقه ظهر سه شنبه با معرفي و تجلیل از نفرات برتر در نگارخانه خطايي مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی به كار خود پايان داد.

براساس آراء هیئت داوران در این مسابقه از بين30 اثر منتخب در بخش نهایی آثار رضا زارع، فياض بهپور، نيما وقري مقدم عنوان برگزيده و آثار عصمت رفيق نيا، كامل روحي و بهزاد جوادزاده رخشاني عنوان تقديري را كسب كردند.

سرپرست جهاددانشگاهی استان اردبیل در آئین اختتامیه طی سخنانی گفت: در مجموع 746 اثر از 63 هنرمند عكاس به دبيرخانه اين مسابقه ارسال شده بود که در نهایت تعداد 30 اثر براي نمايش عمومي درنمايشگاه انتخاب شد.

رامز نصیری صالح با بیان اینکه مقدمات و مراحل اجرایی این مسابقه از نخستین روزهای ماه محرم آغاز و فراخوان آن منتشر شده بود، ادامه داد: برگزاری آئین های عزاداری و مذهبی مربوط به ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) بوده و فرهنگ عزاداری مردم اردبیل از موضوعات این مسابقه بود.

وی با تاکید بر اینکه تعداد سه عکس به عنوان آثار برگزیده و سه عکس تقدیری توسط هیئت داوران انتخاب شده است، تصریح کرد: 30 اثر برتر نیز در قالب نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می گیرند.

نصیری صالح یادآور شد: برای برگزاری این مسابقه علاوه بر جهاد دانشگاهی و حوزه هنری که بخش های اجرایی و هنری برنامه را بر عهده داشتند، نهادهای دیگر فرهنگی نیز همکاری ارزنده و موثر از خود نشان دادند.

به گفته وی تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج هنرمندان، اداره کل اوقاف و امور خیریه، دانشگاه های محقق اردبیلی و علمی کاربردی و جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی استان در اجرای مناسب این مسابقه مشارکت و همکاری داشته اند.

به گفته سرپرست جهاددانشگاهی استان داوران اين مسابقه داورعلايي، حسين ملكي، ولي ارجمند بودند كه این افراد نیز تجليل شدند.