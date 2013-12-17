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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۲

عنایتی:

مرکز تحقیقاتی سرطان و ایدز در مازندران راه اندازی می شود

مرکز تحقیقاتی سرطان و ایدز در مازندران راه اندازی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ایجاد مرکز تحقیقاتی بیماریهای مهم در زمینه ایدز، سرطان، ام اس و بیماریهای قلبی عروقی را از برنامه های مهم دانشگاه مازندران برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدعلی عنایتی بعد از ظهر سه شنبه در دومین جشنواره طبری که در مجتمع  پیامبر اعظم(ص)برگزار شد گفت: این جشنواره برای ارج نهادن به زحمات پژوهشگران در سطح ملی برگزار شد.

عنایتی گفت: پژوهش باید سرلوحه همه کارها قرار گیرد و اگر خواستار توسعه پایدار باشیم باید پژوهش در تمام امور انجام گیرد .

وی با تاکید بر اینکه پژوهش باید به بهبود کیفیت زندگی مردم بیانجامد  افزود : چارچوب پژوهش باید دارای آزادی باشد  و نوآوری صبر ،هدف مندی ،محصول محوری در پژوهش رعایت شود.

معاون تحقیق و فن آوری دانشگاه علوم پژشکی مازندران گفت: محصول محوری در پژوهش همان سلامت است.

وی در ادامه بیان داشت: اگر ما در تحریم و تهدید قرار گرفته ایم، هدفمندی و اولویت بندی کار بسیار مهمی است و در آخر هم ارزشیابی در جریان پژوهش و دست یابی به نتیجه مورد نظر مهم است.

عنایتی برنامه های پیش روی دانشگاه را این چنین بیان داشت: گسترش زیر ساختها، ساخت پزوهشکده ها، تامین منابع مالی، ایجاد ردیف بودجه ای مستقل برای پژوهشکده ها، اقدامات نرم افزاری، ارتباط با صنعت، کیفی سازی  و هدف مندی تحقیقات از جمله برنامه هاست.

وی با اشاره به سرمایه گذاری برای نیروهای هیئت علمی جدید گفت: به دلیل محدودیتهای منابع مالی طرحهای پژوهشی باید اولویت بندی گردد.

عنایتی با اشاره به تصمیم هیات امنا دانشگاه مبنی بر فروش ساختمان  تحقیقات و فن آوری در میدان معلم ساری افزود: فضای مناسبی در زمین 100 هکتاری واقع در جاده فرح آباد برای ساخت  یک پژوهشکده مناسب اختصاص یافته است.

وی در پایان تعداد  پژوهشهای برگزیده داخل دانشگاهی را 16 اثر و بین دانشگاهی را 6 اثر برشمرد.

کد مطلب 2197755

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