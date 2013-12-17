مرکز تحقیقاتی سرطان و ایدز در مازندران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدعلی عنایتی بعد از ظهر سه شنبه در دومین جشنواره طبری که در مجتمع پیامبر اعظم(ص)برگزار شد گفت: این جشنواره برای ارج نهادن به زحمات پژوهشگران در سطح ملی برگزار شد.

عنایتی گفت: پژوهش باید سرلوحه همه کارها قرار گیرد و اگر خواستار توسعه پایدار باشیم باید پژوهش در تمام امور انجام گیرد .

وی با تاکید بر اینکه پژوهش باید به بهبود کیفیت زندگی مردم بیانجامد افزود : چارچوب پژوهش باید دارای آزادی باشد و نوآوری صبر ،هدف مندی ،محصول محوری در پژوهش رعایت شود.

معاون تحقیق و فن آوری دانشگاه علوم پژشکی مازندران گفت: محصول محوری در پژوهش همان سلامت است.

وی در ادامه بیان داشت: اگر ما در تحریم و تهدید قرار گرفته ایم، هدفمندی و اولویت بندی کار بسیار مهمی است و در آخر هم ارزشیابی در جریان پژوهش و دست یابی به نتیجه مورد نظر مهم است.

عنایتی برنامه های پیش روی دانشگاه را این چنین بیان داشت: گسترش زیر ساختها، ساخت پزوهشکده ها، تامین منابع مالی، ایجاد ردیف بودجه ای مستقل برای پژوهشکده ها، اقدامات نرم افزاری، ارتباط با صنعت، کیفی سازی و هدف مندی تحقیقات از جمله برنامه هاست.

وی با اشاره به سرمایه گذاری برای نیروهای هیئت علمی جدید گفت: به دلیل محدودیتهای منابع مالی طرحهای پژوهشی باید اولویت بندی گردد.

عنایتی با اشاره به تصمیم هیات امنا دانشگاه مبنی بر فروش ساختمان تحقیقات و فن آوری در میدان معلم ساری افزود: فضای مناسبی در زمین 100 هکتاری واقع در جاده فرح آباد برای ساخت یک پژوهشکده مناسب اختصاص یافته است.

وی در پایان تعداد پژوهشهای برگزیده داخل دانشگاهی را 16 اثر و بین دانشگاهی را 6 اثر برشمرد.