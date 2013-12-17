به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش عاشورایی "خورشید کاروان" برای بیست‌وسومین سال متوالی به کارگردانی محمود فرهنگ در سالن شهدای هفتم تیر مجموعه فرهنگی انقلاب اسلامی سرچشمه روی صحنه می‌رود.



این نمایش از اول دی‌ماه، بیست‌ و سومین طلوع خود را در میعادگاه شهدای هفتم تیر با بازی انوشیروان ارجمند، فرهاد بشارتی، کرامت رودساز، اسدالله بابایی، مهدی امینی و گروهی دیگر از بازیگران روی صحنه می‌برد.



"خورشید کاروان" با بازنویسی مهدی متوسلی کارى از گروه فرهنگی هنری فدک است که متن آن براساس نمایشنامه "هیهات" نوشته استاد ابوباسم حیادار نوشته شده است.

این نمایش روایت شبى است که شمر، کاروان اسیران کربلا را نزدیک دیرى نگاه مى‌دارد. راهب پیر به تنهایى در دیر به عبادت خود مشغول است و پطروس پسر او در پى یافتن حقیقت و آنچه در کتاب مقدس آمده است، راهى کوفه است. وى معتقد است که ایلیاى مقدس همان حضرت على(ع) و شبر و شبیر همان امام حسن(ع) و امام حسین(ع) مى‌باشند که نام آن‌ها به کرات در کتاب مقدس آمده است و...

این نمایش پیش از این در کشورهای انگلیس، هلند و امارات میزبان بیش از 950 هزار نفر بوده است.



نمایش "خورشید کاروان" از اول دی ماه هر روز به مدت 10 شب ساعت 19 در سالن مجموعه فرهنگی انقلاب اسلامی سرچشمه به نشانی خیابان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، خیابان شهید صیرفی‌پور روی صحنه می‌رود.

