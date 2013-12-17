1400 نفر در جشنواره ملی وبلاگ نویسی از قلم تا قدم شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رزاقی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه نخستین جشنواره ملی وبلاگ نویسی ازقلم تاقدم در دانشگاه نوشیروانی بابل اظهار داشت: از بین 14هزار شهید مازندران 240 شهید مختص دانشجویان است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بسیج دانشجویی مازندران افزود: از مهمترین اقدامات صورت گرفته برگزاری اجلاس شهدای دانشجوی مازندران، برگزاری بیش از 85 یادواره شهدا دانشجویی در دانشگاه ها ، تولید نرم افزار،برگزاری المپیاد فرهنگی باحضور 900 دانشجو، راه اندازی سایت دانشجویی، تدوین دو کناب دانشجویی،برگزاری اولین جشنواره شعر و هنر، رونمایی از تمبر دانشجویی و برگزاری کنگره دانشجویی باحضور سردار اسلامی در سال جاری بوده است.



رزاقی همچنین برگزاری جشنواره قرآن وعترت وجشنواره علمی وبرگزاری اولین جشنواره ملی وبلاگ نویسی باحضور وبلاگ نویسان سراسر کشور از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.

این مسئول از شرکت بیش از هزار و 453 وبلاگ نویس درنخستین جشنواره ملی وبلاگ نویسی خبرداد و گفت: از بین این شرکت کنندگان 15 اثر انتخاب شد که از سه نفر برتر تجلیل شد.

به گزارش مهر، اثر مهدی شعبانی، امیرحسین مهدی پور وحسن صفری برترینهای این جشنواره بودند.