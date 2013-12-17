توجه جدی به پژوهش در کشور نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان، افزود: مهمترین مسئله این است که سیستم پژوهشی، تقاضامحور نیست. با تفکر متفاوت و برطرف کردن این نقایص میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد که دولت جدید این نیاز را درک کرده و اقداماتی مانند افزایش 15 درصدی بودجه در دانشگاهها را تصویب کرده است.
وی ادامه داد: تاکنون کمترین تخصیص اعتبارات مربوط به دانشگاهها بوده است که سبب کاهش پژوهشها شده و یکی از دلایل آن را میتوان کم بودن انگیزه مجموعه دانشگاهی دانست زیرا جامعه دانشگاهی این احساس نیاز به پژوهش را ندارد که دلیل آن عدم تزریق این احساس از مجموعه های بالا به پایین است.
افشارچی افزود: دولتمردان احساس میکردند که با داشتن نفت میتوانند هر جا که نیاز باشد مشکلات خود را حل کنند البته در سال گذشته نیاز به پژوهش تا حدی بالا رفته و دلیل آن نیز این است که با نفت نمیتوانستند برخی نیازهای کشور را خریداری کنند.
رییس دانشگاه زنجان ادامه داد: پژوهش، تلاش در پیمودن راههایی است که قبلا پیموده نشده است. در دو سال گذشته که کشور نتوانست نفت خود را بفروشد به بدنه مدیریتی تنش وارد شد و مسئولان به این نتیجه رسیدند که اگر بتوانیم علم خود را بفروشیم یا وسایل مورد نیاز در کشور تولید شود تنش وارد شده به این شدت نخواهد بود، ولی متأسفانه تا به امروز به پژوهش توجه جدی نشده است.
افشارچی افزود : دومین دلیل برای عدم توجه به پژوهش در کشور، برخی از تفکرات است که احساس میکنند در کشور مغزافزار مناسبی وجود ندارد، ولی با یک نگاه اجمالی مشخص میشود که دانشجویان در پروژههای بزرگ ملی فعالیت میکنند به همین جهت سیستم باید راهی برای کم کردن این بیانگیزگی پیدا کند، چون بیانگیزگی سبب میشود کارهای پژوهشی فقط نمایشگاهی باشد.
وی ادامه داد بودجه یک تا 3 درصدی هر دستگاه که باید در حوزه پژوهش اختصاص یابد در صندوقی که شامل همه مجموعه دانشگاهها و کمیتههای تخصصی است جمعآوری شده و با ارسال پایاننامههای دانشگاهی بنا به اولویتبندیهای انجام شده برای حل مشکلات استان، اعتبار برای این طرحهای پژوهشی اختصاص یابد.
رییس دانشگاه زنجان افزود: البته این پیشنهاد 3 سال است که توسط دانشگاه زنجان مطرح ولی پاسخی دریافت نشده است که امیدواریم بتوانیم با یک نگاه سیستماتیک، این طرح را همانند کشورها بزرگ دنیا در زنجان نیز اجرایی کنیم.
افشارچی یادآور شد: سایر کشورها بودجه کلانی برای دانشگاهها در نظر میگیرند که این اعتبار جدای از بودجه ارتباط دانشگاه با صنعت است.
زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه زنجان گفت: متأسفانه تا به امروز در کشور به پژوهش توجه جدی نشده است.
