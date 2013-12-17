توجه جدی به پژوهش در کشور نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان، افزود: مهم‌ترین مسئله این است که سیستم پژوهشی، تقاضامحور نیست. با تفکر متفاوت و برطرف کردن این نقایص می‎توان بسیاری از مشکلات را حل کرد که دولت جدید این نیاز را درک کرده و اقداماتی مانند افزایش 15 درصدی بودجه در دانشگاه‎‏ها را تصویب کرده است.



وی ادامه داد: تاکنون کمترین تخصیص اعتبارات مربوط به دانشگاه‎ها بوده است که سبب کاهش پژوهش‎ها شده و یکی از دلایل آن را می‎توان کم بودن انگیزه مجموعه دانشگاهی دانست زیرا جامعه دانشگاهی این احساس نیاز به پژوهش را ندارد که دلیل آن عدم تزریق این احساس از مجموعه‏ های بالا به پایین است.



افشارچی افزود: دولت‌مردان احساس می‎کردند که با داشتن نفت می‎توانند هر جا که نیاز باشد مشکلات خود را حل کنند البته در سال گذشته نیاز به پژوهش تا حدی بالا رفته و دلیل آن نیز این است که با نفت نمی‎توانستند برخی نیازهای کشور را خریداری کنند.



رییس دانشگاه زنجان ادامه داد: پژوهش، تلاش در پیمودن راه‎هایی است که قبلا پیموده نشده است. در دو سال گذشته که کشور نتوانست نفت خود را بفروشد به بدنه مدیریتی تنش وارد شد و مسئولان به این نتیجه رسیدند که اگر بتوانیم علم خود را بفروشیم یا وسایل مورد نیاز در کشور تولید شود تنش وارد شده به این شدت نخواهد بود، ولی متأسفانه تا به امروز به پژوهش توجه جدی نشده است.



افشارچی افزود : دومین دلیل برای عدم توجه به پژوهش در کشور، برخی از تفکرات است که احساس می‎کنند در کشور مغزافزار مناسبی وجود ندارد، ولی با یک نگاه اجمالی مشخص می‌شود که دانشجویان در پروژه‎های بزرگ ملی فعالیت می‎کنند به همین جهت سیستم باید راهی برای کم کردن این بی‎انگیزگی پیدا کند، چون بی‎انگیزگی سبب می‌شود کارهای پژوهشی فقط نمایشگاهی باشد.



وی ادامه داد بودجه یک تا 3 درصدی هر دستگاه که باید در حوزه پژوهش اختصاص یابد در صندوقی که شامل همه مجموعه دانشگاه‏ها و کمیته‎های تخصصی است جمع‌‎آوری شده و با ارسال پایان‎نامه‎های دانشگاهی بنا به اولویت‌بندی‎های انجام شده برای حل مشکلات استان، اعتبار برای این طرح‎های پژوهشی اختصاص یابد.



رییس دانشگاه زنجان افزود: البته این پیشنهاد 3 سال است که توسط دانشگاه زنجان مطرح ولی پاسخی دریافت نشده است که امیدواریم بتوانیم با یک نگاه سیستماتیک، این طرح را همانند کشورها بزرگ دنیا در زنجان نیز اجرایی کنیم.



افشارچی یادآور شد: سایر کشورها بودجه کلانی برای دانشگاه‌ها در نظر می‎گیرند که این اعتبار جدای از بودجه ارتباط دانشگاه با صنعت است.