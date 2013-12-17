صنعت آهن قراضه در کشور مغقول مانده است/ لزوم ساخت اسکله اختصاصی برای واردات کالا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کچوئیان در همایش ملی صنعت آهن قراضه در اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به چهار رویکرد برگزاری این همایش اظهار داشت: محیط زیست یکی از رویکردهای مهم این همایش است چرا که اسقاط خودرو های فرسوده در حفظ محیط زیست بسیار مهم است.



وی ادامه داد: از چندین سال پیش قانون جایگزینی خودروها اجرایی شد اما کم کم رونق خود را به دلیل افزایش قیمت خودرو و حذف سیاست های تشویقی از دست داد که این روند باید بار دیگر از سر گرفته شود.



مدیر عامل شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه با بیان اینکه اجرای قانون اقساط خودرو ها در مسائل زیست محیطی مانند کاهش آلودگی هوا، سوانح جاده ای و مصرف سوخت موثر است، تصریح کرد: این موضوع همچنین سبب افزایش تولید خودرو سازان داخلی می شود بنابراین مسئولان باید با وضع سیاست های مناسب بار دیگر در امر خارج کردن خودروها از چرخه تسریع کنند.



دچار ناهماهنگی در عرضه و تقاضای قراضه ها هستیم



وی با اشاره به محور اقتصادی این همایش تصریح کرد: نقش قراضه آهن در اقتصاد کشور به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود؛ بدون شک از نظر عرضه و تقاضای قراضه دچار نا هماهنگی، عدم تعادل و نقصان هستیم و در بهترین شرایط اقتصادی با توجه به طرح های توسعه و چشم انداز افزایش محصولات فولادی با کمبود قراضه برای واحد های تولیدی مواجهیم.



کچوئیان با اشاره به اینکه ما باید راهکارهایی بیاندیشیم تا در آینده پاسخگوی آهن قراضه واحد های تولیدی باشیم، ابراز داشت: تنها راه علاج واردات قراضه است و باید به سوی واردات منظم و برنامه ریزی شده آهن قراضه در کشور برویم.



وی ادامه داد: برای اینکار زیر ساخت های لازم از جمله ساخت اسکله اختصاصی برای واردات در آینده نه چندان دور ضروری است.



مدیر عامل شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه با اشاره به اینکه مبحث تشکل ها سومین محور این همایش است گفت: انجمن ها، سندیکا ها و اتحادیه ها باید همانند کشورهای پیشرفته سخنگوی اصناف ما باشند و در چارچوب اهداف صنف خود حرکت کنند.



وی ادامه داد: با توجه به کمبود قراضه، گرانی و تقاضای رو به افزایش آن لازم است تأمین کنندگان آن و مصرف کنندگان منافع خود را در گروی همدلی با یکدیگر ببینند و با اتحاد شکاف میان خود را پر کنند.



کچوئیان با اشاره به لزوم تشکیل کنسرسیومی در زمینه آهن قراضه گفت: رسانه ها نیز می توانند با درج قیمت آهن قراضه اطلاعات کافی از پایه قیمت ها در اختیار دست اندر کاران قرار دهند تا مشکل تنوع قیمت رفع شود.



وی با اشاره به نقش آموزش و پژوهش در صنعت قراضه آهن به عنوان محور چهارم همایش تأکید کرد: اطلاعات جامعی درباره صنعت قراضه میزان مصرف و یا مقدار عرضه آن به شکل متمرکز وجود ندارد و لازم است مراکز تحقیقاتی مانند دانشگاه ها به شکل علمی و کاربردی در این زمینه کار کنند.



مدیر عامل شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه با بیان اینکه روش های تکنولوژی جدید نیازمند تبیین اطلس جامع و راهگشا است، تشریح کرد: کشور ما از فناوری و تولید قراضه صنعتی بی بهره است گرچه چند مرکز خصوصی در این ارتباط اقدام کرده اند اما مراکز دولتی به این سمت حرکت نکرده اند که نیازمند سرمایه گذاری در این بخش هستیم.



وی تصریح کرد: هنوز ادبیات یکسانی در زمینه تعریف انواع قراضه در کشور نداریم و لازم است به صورت علمی تعریف واحدی در ارتباط با انواع قراضه توسط مرکزعلمی تعریف شود تا بتوانیم تصممیمات اساسی در ارتباط با این صنعت بیندیشیم.

