آزمون کتابخوانی با حضور 100 دانش آموز گنابادي برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مظلوم ظهر سه شنبه در حاشيه برگزاري آزمون کتابخوانی در كتابخانه شهيد مطهري، همزمان با هفته پژوهش اظهار داشت: همزمان با هفته پژوهش ، آزمون کتابخوانی با حضور 100 دانش آموز در محل کتابخانه شهید مطهری برگزار شد.

وي افزود: آزمون کتابخوانی دانش آموزان با هدف آشنایی بیشتر با کتابخانه، مسئولین و عوامل اجرایی آن درمحل کتابخانه عمومی شهید مطهری برگزار شد تا دانش آموزان ضمن بازدید از این فضای فرهنگی باشیوه استفاده از کتابخانه و مقررات آن آشنا شوند.

مظلوم گفت: در شهرستان گناباد 13 کتابخانه شامل 10 کتابخانه عمومی فعال و 3 کتابخانه مشارکتي وجود دارد که همه ساله دانش آموزان ومربیان محترم از این فضاها وامکانات استفاده می کنند.

وی با قدردانی از مدیران ومربیان مدارس به خاطر تشویق دانش آموزان به کتابخوانی وبازدید از این فضاهای فرهنگی، بيان داشت: امسال درهفته کتاب شاهد بازدید بیش از 12 آموزشگاه ومراکز پیش دبستانی از کتابخانه ها بودیم وآمادگی خود را جهت بازدید دانش آموزان اعلام می داریم.

مظلوم همچنین گفت: در کتابخانه ها هرماه مسابقه کتابخوانی متناسب با ایام مختلف برگزار می شود بعنوان مثال درهفته کتاب، مسابقه ای تحت عنوان فلسطین از اشغال تا انتفاضه برگزار شد که از 350 شرکت کننده ، 250 نفر دانش آموز بودند.

وي افزود: سعی کردیم جهت تشویق دانش آموزان برای دانش آموزانی که درمسابقه کتابخوانی شرکت کرده اند شرایط ویژه عضویت رایگان داشته باشیم و آمادگی خود را جهت عضویت دیگر دانش آموزان به صورت نیمه بها را داریم.