پرونده استانداران دولت یازدهم این هفته هم بسته نمی شود

حسینعلی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که پرونده انتخاب استانداران دولت یازدهم چه زمانی بسته می شود، اظهارداشت: پرونده استاندار قم در حال بررسی است و اگر امشب این پرونده به نتیجه برسد ممکن است استاندار قم فردا به جلسه هیات دولت معرفی شود.

وی افزود: هنوز در مورد استاندار خراسان رضوی تصمیمی گرفته نشده است؛ بنابراین قطعا در هفته جاری پروسه انتخاب استانداران به پایان نخواهد رسید.

قائم مقام وزیر کشور، با اشاره به اهمیت دو استان مذهبی خراسان رضوی و قم ادامه داد: بدلیل اهمیت و موقعیتی که این دو استان در جهان اسلام دارند، باید استانداران آن با دقت نظر بیشتری انتخاب شود.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم که پروسه انتخاب استانداران هرچه زودتر پایان یابد، خاطرنشان کرد: زمان انتخاب استاندار خراسان رضوی مشخص نیست اما در تلاشیم استانداران خراسان رضوی و قم در شان و تراز این دو استان باشند .

امیری همچین در پاسخ به این سوال مبنی براینکه همانطور که وزیر کشور قبلا اعلام کرده ممکن است استاندار خراسان رضوی ابقا شود؟ تصریح کرد: طبعا برای انتخاب استانداران یکی از گزینه های مورد بررسی، استاندار فعلی خواهد بود.

به گزارش مهر، تاکنون 29 استاندار جدید از 31 استان کشور انتخاب شده اند و با انتخاب استانداران خراسان رضوی و قم پرونده استانداران دولت یازدهم بسته خواهد شد.

به گفته وزیر کشور تجربه ، تخصص ، امانت داری و نگاه اعتدالی از ملاک های انتخاب استانداران بوده است.