لزوم جلوگیری از عرضه محصولات ناسالم و کم ارزش غذایی در مدارس اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی اردبیل اضافه کرد: توجه و آموزش کافی و رسیدگی به تغذیه مناسب دانش آموزان در مدارس ضروری است.

وی با بیان اینکه باید از عرضه محصولات کم ارزش غذایی در مدارس جلوگیری شود، افزود: در این راستا لازم است با کمک مرکز بهداشت آموزش تغذیه مناسب حتی برای اولیای دانش آموزان در نظر گرفته شود.

فرماندار اردبیل عرضه مواد غذایی خارج از شبکه توزیع را مخاطره انداختن سلامت مردم دانست و ادامه داد: برای جلوگیری از عرضه مواد غذایی خارج از شبکه توزیع و غیربهداشتی باید برنامه ریزی های کنترلی و نظارتی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه براین اساس طی دو ماه گذشته از 205 واحد عرضه مواد غذایی اردبیل بازدید شده است، یادآور شد: در این بازدیدها 12 مورد به جهت تخلف در عرضه مواد غذایی غیربهداشتی یا در خارج از مغازه به مراجع ذیصلاح معرفی شده و 500 کیلوگرم مواد غذایی ناسالم نیز از طریق بهداشت جمع آوری شده است.

دبیر همچنین نگهداری و عرضه مواد غذایی و نوشیدنی ها را در خارج از مغازه خلاف موازین بهداشتی و عدم رعایت حقوق مردم برشمرد و متذکر شد: اکیپ های مشترک گشت زنی و کنترل مرکز بهداشت و شهرداری با عرصه کنندگان مواد غذایی در خارج از مغازه که به نوعی امنیت سلامت و بهداشت مردم را به خطر می اندازد برخورد خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه مردم نیز باید با فرهنگ سازی مناسب از خرید محصولات و مواد غذایی که به صورت غیراصولی عرضه می شود جهت حفظ سلامت خودداری کنند، از تهیه بروشورها و برنامه های تلویزیونی برای آگاه سازی مردم از مضرات عرضه مواد غذایی در خارج از مغـازه ها و آسیب های احتمالی خبر داد.

فرماندار اردبیل همچنین بر لزوم ساماندهی سگهای ولگرد در سطح شهر تاکید کرد و افزود: دامپزشکی و شهرداری در جهت سلامت مردم و جلوگیری از هرگونه بیماری های احتمالی پیش بینی ها و آمادگی کافی را انجام و باید این مورد به نحو شایسته حتی در روستاها ساماندهی شود.