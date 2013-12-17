بهره برداری از یک یک طرح ورزشی در دانشگاه بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه بیرجند ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری اظهار داشت: برای اجرای این طرح ورزشی بیش از 100 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

محمدرضا میری مساحت این زمین چمن مصنوعی را 800 متر مربع عنوان کرد و بیان داشت: مدت زمان اجرای این پروژه در دانشگاه دو ماه بوده است.

وی اضافه کرد: از این رقم 60 درصد اعتبارات هزینه شده این طرح توسط وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و مابقی اعتبارات توسط دانشگاه بیرجند تامین شده است.

میری به وضعیت فعلی امکانات ورزشی در این دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: فعالیت دو سالن ورزشی فجر و کوثر در پردیس شوکت، سالن اختصاصی کشتی، سالن ورزش های رزمی، تنیس روی میز، بدن سازی، مجموعه آبی میلاد، زمین های ورزشی داخل خوابگاهی، سالن های روباز در پردیس شوکت آباد و امیر آباد از جمله امکانات ورزشی این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه ایجاد زمینه برای ورزش و نشاط دانشجویان تاثیربسزایی در تولید علم دارد، یادآور شد: برنامه ریزی شده در سایر خوابگاه های دانشجویی نیز زمین ورزشی احداث شده است.