پایان نامه دانشگاههای خارجی متوسط و ضعیف ارزیابی کیفی می شوند

محمدحسین مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعدادی دانشگاه متوسط و ضعیف در خارج از کشور وجود دارند که ارزیابی کیفی می شوند یک مرحله از این ارزیابی بررسی کیفی پایان نامه ها است.

وی ادامه داد: درحال حاضر یک سری پایان نامه از برخی از این دانشگاه های متوسط و ضعیف خارج از کشور به وزارت علوم ارایه شده که نیاز به ارزیابی کیفی دارد.

وی ادامه داد: برهمین اساس برای ارزیابی این پایان‌نامه ها اساتید متخصصی در زمینه پایان نامه های مذکور به عنوان داور در تعدادی دانشگاه تعیین شده اند تا آنها را بررسی کنند.

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: این پایان نامه ها توسط داورها بررسی می شوند درصورتی که نیاز به اصلاحیه داشته باشند دانشجو باید اقدام به اصلاح آن کند تا حداقل استاندارد را که منجر به تایید پایان نامه می شود را کسب کند.

مجلس آرا تاکید کرد: پایان نامه دانشگاه‌های خوب و ممتاز نیاز به ارزیابی کیفی ندارد، تنها پایان نامه برخی از دانشگاه‌های متوسط و ضعیف خارجی ارزیابی کیفی می شوند.