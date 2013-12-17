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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۵

معظمی گودرزی:

800 میلیون ریال صدقه در بروجرد جمع آوری شد

800 میلیون ریال صدقه در بروجرد جمع آوری شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بروجرد از جمع آوری 800 میلیون ریال صدقه از سطح شهرستان بروجرد خبر داد.

علی معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نصب صندوق صدقات یکی از اقدامات کمیته امداد است تا از این طریق مردم خداجو و مومن کمک های خود را به دست نیازمندان واقعی جامعه برسانند.

معظمی گودرزی با اشاره به وجود بیش از 44 هزار صندوق صدقات در سطح شهرستان بروجرد، افزود: مبلغ 869 میلیون و 544 هزار ریال از طریق این صندوقها در آبان ماه امسال جمع آوری شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بروجرد در ادامه تصریح کرد: تعداد 43 هزار و 304 عدد صندوق کوچک، 734 صندوق بزرگ و 284 صندوق متوسط در سطح شهرستان بروجرد نصب شده است.

معظمی گودرزی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از خیرین و مردم نوعدوست این شهرستان گفت: این نهاد مردمی تمامی کمک های مردمی را در اسرع وقت به دست نیازمندان واقعی می رساند.

کد مطلب 2197792

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