به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، در برنامه دوشنبه شب نود گزارش مقایسه ای از لیگ ایران با لیگ های کشورهای مختلف پخش شد. در این برنامه عادل فردوسی‌پور ضمن تمجید از برنامه ریزی منظم سازمان لیگ برای این فصل فوتبال ایران به بررسی زمان اتمام این بازی ها در کشورمان با کشور های ایتالیا، انگلیس، فرانسه، هلند، پرتغال و اسپانیا پرداخت.

فردوسی پور در این بحش از برنامه گفت: اکنون لیگ ما از سایر لیگ های جلوتر است و این نشان دهنده آن است که سازمان لیگ خوب کارکرده و برنامه ها را بطور منظم پیش می برد.

در ادامه مجری برنامه با پخش اسلاید های که در آن زمان شروع و پایان لیگ و جام حذفی کشور های معتبر اروپایی و زمان وقفه این لیگ ها به صورت منظم آماده شده بود پخش شد. فرودسی پور ابتدا به بوندس لیگا پرداخت و افزود: رقابت های فوتبال باشگاه های آلمان 18 مرداد92 آغاز شده و 20 اردیبهشت93 خاتمه می یابد،جام حذفی این کشور نیز 27 اردیبهشت 93 به پایان می رسد. بوندس لیگا به دلیل سرد بودن هوا در این کشور 34 روز با تعطیلی روبرو است.

مجری این برنامه بیان کرد: لیگ برتر انگلیس 26 مرداد 92 آغاز شده است و 21 اردیبهشت 93 خاتمه می یابد، همچنین جام حذفی در این کشور 27 اردیبهشت93 به پایان خواهد رسید. بیشترین وقفه در این لیگ نیز 13 روز است.

فردوسی پور با تاکید مجدد بر اینکه وضع ما نسبت به سایر کشور ها خیلی بهتر است، افزود: رقابت های کالچو ایتالیا نیز 2 شهریور 92 آغاز شده و 28 اردیبهشت 93 به پایان می رسد،بیشترین وقفه در این لیگ نیز 15 روز است و جام حذفی در این کشور 13 اردیبهشت 93 به اتمام می رسد.

وی بیان کرد: لیگ اسپانیا نیز 26 مرداد92 آغاز شده و 28 اردیبهشت 93 به پایان می رسد، همچنین 30 فروردین 93 زمان پایان جام حذفی اسپانیاست.

فردوسی پور در ادامه برنامه با تشریح زمان برگزاری بازی ها در کشو های فرانسه،هلند و پرتغال، گفت: این اتفاق خوبی است که لیگ ما زودتر از سایر باشگاه های معتبر اروپا به پایان می رسد اگرچه که ممکن است در اواخر آن تیم ها هر 5 روز یک بار به میدان بروند البته این موضوع با تعامل با باشگاه ها و حل شدنی است.