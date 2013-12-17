6500 کارگر ساختمانی در هرمزگان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سيد فاضل حيدري بلوكي بعد از ظهر سه شنبه در نشستی مطبوعاتی با بیان اینکه حق بیمه پروانه ساختمانی حذف شده است، اظهار کرد: پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمانی موضوع قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس تا پایان اسفند ماه 92 پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده 5 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 10 آذر ماه سال 87 متوقف میشود و شعب تأمین اجتماعی مجاز به دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمانی بر اساس متراژ و ارائه گواهی نخواهند بود.
مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان خاطرنشان کرد: در پی حذف حق بیمه پروانه ساختمانی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است مبلغ مورد نظر را از منابع درآمدی بر ارزش افزوده نزد سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور به تامین اجتماعی پرداخت کند و اجرای این قانون در آینده نزدیک تاثیر بسیار خوبی بر قیمت مسکن و رضایتمندی مردم خواهد داشت.
حيدري بلوكي بیان کرد: تاکنون بالغ بر شش هزار و 500 کارگر ساختمانی که کارت مهارت دریافت کردهاند در استان هرمزگان با پرداخت حداقل حق بیمه تحت پوشش قرار گرفتهاند و می توانند از تمامی خدمات و تعهدات تامین اجتماعی طبق شرایط استفاده کنند.
وی در پایان گفت: کارفرمایان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه و رفع ابهام میتوانند به شعب تامین اجتماعی در سطح استان مراجعه کنند.
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